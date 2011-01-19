عمده مطالبات بازیکنان صبای قم پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید علی زاهدی شامگاه سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران بیان داشت: در فاصله زمانی کوتاه بخش عمده‌ای از مطالبات بازیکنان تیم صبای قم که بر حق بود پرداخت شد و سرانجام بر اساس برنامه تنظیم شده، بازیکنان تیم راضی شدند که به آنتالیای ترکیه اعزام شوند.



وی در خصوص اعزام بازیکنان تیم صبای قم به آنتالیای ترکیه افزود: این سفر فقط و فقط در حد یک لفظ و گفته بود که تیم فوتبال صبای قم برای آمادگی بیشتر به ترکیه برود.



سرپرست باشگاه صبای قم در خصوص تهدید بازیکنان تیم صبای قم گفت: بازیکنان تهدید کرده بودند تا زمانی که حق و حقوقمان را نداده‌اند لزومی ندارد تمرین کنیم و یا به ترکیه برویم.



وی بیان داشت: هم اکنون تیم صبای قم تمرین‌های خودش را به خوبی انجام داده است و بازیکنان در ترکیه اردوی سختی را داشته‌اند.



زاهدی با بیان اینکه شرایط و فشار‌ها بازیکنان را وادار به بروز عکس العمل کرده بود اضافه کرد: در حال حاضر نگاه و امیدهای بازیکنان تیم فوتبال صبای قم مثبت شده است و انشا الله این تیم متحول خواهد شد.



وی در خصوص وضعیت جدید تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: این تیم با ظرفیت و دارای پتانسیل، با درایت دولت به عنوان یک فرصت در اختیار استان قم قرار گرفته شد و باید از آن به عنوان یک ظرفیت و فرصت طلایی برای ارتقای ورزش استان استفاده شود.



سرپرست باشگاه صبای قم ادامه داد: متأسفانه تا کنون بیش از سه سال از انتقال تیم صبا به شهر قم می‌گذرد ولی این تیم نتوانسته به اهدافش دست یابد و این امر سبب نگرانی صاحب نظران شده و سرانجام مسئولان استان به بررسی موضوع پرداختند.



زاهدی اظهار داشت: بعد از سفر رهبر انقلاب به استان قم این امر بشدت مورد نظر صاحب نظران قرار گرفت و سرانجام استاندار قم تصمیم به تغییر مدیریت باشگاه صبای قم گرفت.



وی در خصوص اهداف استاندار قم در رابطه با تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: هدف بر مبنای بزرگ کردن نام استان قم و مطرح کردن هر چه بیشتر شهر مقدس قم با تکیه بر فرهنگ و دین مبین اسلام است و همچنین توجه خاص و ویژه به استعداد‌های استان که به بومی سازی از آن نام برده می‌شود.



آغاز حرکت نوین باشگاه بر اساس برنامه‌های مدون خواهد بود



سرپرست باشگاه صبای قم در ادامه بیان داشت: آغاز حرکت نوین باید بر اساس اصول و برنامه ریزی‌های مدون که اهداف و خواسته ورزش استان را پیگیری می‌کند ترسیم شود.



وی اضافه کرد: برای بنده وظیفه‌ای تعیین شده تا در یک برنامه‌ای مدون از همه صاحب نظران استفاده و در هیئت مدیره بررسی و اجرایی شود و با استفاده از فرصت‌ها ، تهدیدها و تعیین راهکار، سرانجام چشم انداز را ترسیم کنیم.



باشگاه صبا وضع مالی خوبی ندارد



سرپرست باشگاه صبای قم افزود: باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در حال حاضر با معضلات بسیار فراوانی که درگذشته بر دوش باشگاه مانده است مواجه است و هم اکنون باشگاه وضع مالی خوبی اصلا ندارد.



وی اظهار داشت: صندوق باشگاه صبای قم بروی همه افراد حقیقی حقوقی و تمام بنگاه‌های اقتصادی باز است و باشگاه در بخش‌هایی از تبلیغات و اسپانسرهای خاص استفاده خواهد کرد.



وی با بیان اینکه دفتر صبای قم بیش از پیش فعال‌تر خواهد شد و سعی می‌شود تمرینات صبا به قم منتقل شود افزود: تمام قراردادهای بازیکنان در هیئت فوتبال قم به ثبت رسیده و تلاش می‌شود تمرینات بازیکنان فوتبال را به قم منتقل کنیم.



اعزام بازیکنان به آنتالیای ترکیه تصمیم بنده نبوده است



زاهدی با اشاره به فرهنگی ورزشی بودن باشگاه و اعزام تیم به آنتالیای ترکیه و وجود این تناقض بیان داشت: این انتخاب، تصمیم بنده نبوده و از قبل این تصمیم گرفته شده است.



وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مالی و شرایط کنونی باشگاه، بنده اردوی داخلی را انتخاب می‌کردم و اما خبرهای خوبی از تیم صبای قم از ترکیه برخلاف دیگر تیم‌ها واصل شده است.



زاهدی با اشاره به اینکه بازیکنان تیم فوتبال صبای قم با اصالت، با خلاق و مذهبی هستند بیان داشت: بیاتی نیا بیان داشته که اردوی ترکیه بی‌نظیر و سازنده بوده است.



باشگاه فرهنگی ورزشی صبا باید کار فرهنگی هم انجام دهد



سرپرست باشگاه صبای قم با اشاره به اینکه باشگاه تکیه بر کارهای فرهنگی دارد بیان داشت: باشگاه فرهنگی ورزشی صبا باید کارهای فرهنگی در کنار کارهای ورزشی نیز انجام دهد.



وی اضافه کرد: باشگاه فقط یک تیم فوتبال نیست بلکه فرهنگی ورزشی است و باید کارهای فرهنگی نیز انجام دهد.



اظهار نظری در مورد نیکبخت واحدی ندارم



سرپرست باشگاه صبای قم گفت: در حال حاظر اظهار نظری در مورد نیکبخت واحدی ندارم و افراد مسئول باید در مورد وی تصمیم گیری کنند.



وی بیان داشت: باشگاه صبای قم تکیه بر کارهای فرهنگی دارد و جای بازیکنانی که در این راستا حرکت نمی‌کنند نمی‌باشد حالا هر شخصی با هر نامی می‌خواهد باشد.



بازیکن بوسنی سابق صبای قم به فیفا شکایت کرده است



سرپرست باشگاه صبای قم در ادامه سخنان خود از شکایت بازیکن بوسنی سابق تیم فوتبال صبای قم به فیفا در خصوص دریافت حق خود خبر داد.



زاهدی بیان داشت: نمابری را از فیفا دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه بازیکن سابق تیم صبا که قبلاً در این تیم فعالیتی را داشته است، هم اکنون بالای چند میلیارد تومان مطالبه کرده است.



وی با اشاره به اینکه ۱۹ نفر از بازیکنان تیم فوتبال صبا یکساله قرارداد دارند و این اولین معضل است اظهار داشت: برای برنامه دراز مدت امیدواریم منابع مالی مستحکم و قابل قبولی برای باشگاه صبای قم تعریف شود.



سرپرست باشگاه صبای قم اظهار داشت: جلسات هم اندیشی، هم فکر و هم ارزشی در همه زمان چه زمان پیروزی و چه زمان شکست ادامه پیدا خواهد کرد.



سرمایه‌ای به جزء آبرو ندارم



وی بیان داشت: سرمایه‌ای ندارم به جز آبرو که آن را برای احقاق حقوق از دست رفته افرادی چه مربی و چه بازیکن که در طول این سه سال دچار بی‌مهری‌های بسیاری قرار گرفته‌اند گذاشته‌ام.



زاهدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه جایگاه خبرنگار والا است اظهار داشت: واقعا خبرنگار در این راهی که مشکلات و معضلات بر سر راهشان است امین و صادق هستند و همیشه به انجام وظیفه مفید خود می‌پردازند و این رسالت را به نجو احسن انجام می‌دهند.



وی اظهار داشت: هدف از برگزاری نشست مطبوعاتی و دعوت از خبرنگاران ورزشی، هم اندیشی، هم فکری و هم ارزشی و ارائه راهکار می‌باشد و ما وظیفه داریم نظرات را شنیده و ثبت کنیم و بهترین آن‌ها را اجرایی کنیم.