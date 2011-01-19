دیدارهای تکراری جام حذفی فوتبال انگلستان برگزار شد/ من سیتی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی که مقابل لسترسیتی متوقف شده بود، شب گذشته در تکرار این بازی موفق شد با نتیجه 4 بر 2 از سد میهمان خود بگذرد.
برای من سیتی در این دیدار کارلوس ته وز (15)، پاتریک ویهرا (37)، آدام جانسون (38) و الکساندر کولاروف (90) گل زدند و گلهای لستر را هم پل گالاگر (19 - پنالتی) و لوید دایر (83) به ثمر رساندند.
در دو دیدار دیگر هم این نتایج حاصل شد:
* کاردیف سیتی صفر - استوک سیتی 2
* ولورهمپتون 5 - دانکستر صفر
دور سوم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدار تیمهای لیدزیونایتد و آرسنال به پایان میرسد.
نظر شما