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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

دیدارهای تکراری جام حذفی فوتبال انگلستان برگزار شد/ من سیتی صعود کرد

دیدارهای تکراری جام حذفی فوتبال انگلستان برگزار شد/ من سیتی صعود کرد

سه دیدار از دور سوم رقابت‌های جام حذفی انگلستان که با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود، سه شنبه شب تکرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی که مقابل لسترسیتی متوقف شده بود، شب گذشته در تکرار این بازی موفق شد با نتیجه 4 بر 2 از سد میهمان خود بگذرد.

برای من سیتی در این دیدار کارلوس ته وز (15)، پاتریک ویه‌را (37)، آدام جانسون (38) و الکساندر کولاروف (90) گل زدند و گل‌های لستر را هم پل گالاگر (19 - پنالتی) و لوید دایر (83) به ثمر رساندند.

در دو دیدار دیگر هم این نتایج حاصل شد:
* کاردیف سیتی صفر - استوک سیتی 2
* ولورهمپتون 5 - دانکستر صفر

دور سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دیدار تیم‌های لیدزیونایتد و آرسنال به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1235671

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