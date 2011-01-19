30 تشکل مردم نهاد میراث فرهنگی در کرمان فعال هستند

معظمه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تشکلهای مردمی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در زمینه های مختلفی همچون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی فعالیتهای موفقی انجام دادند.

وی گفت: با توجه به اینکه سمنها، تشکلهای غیر دولتی هستند ولی در برنامه های خاص و ویژه اداره کل میراث فرهنگی استان حضور چشمگیری دارند.

وی به حضور فعال تشکلهای مردمی در برگزاری جشنواره ها، همایشها و نمایشگاهها اشاره کرد و افزود: این انجمنها در زمینه های گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، پژوهشی و در سطح ملی، بین المللی، استانی و شهرستانها فعالیتهای موفقی را انجام داده اند.

رضایی منش با اشاره به وجود 30 انجمن مردمی در استان کرمان، اظهار داشت: تعدادی از این انجمنها در شهرستانها بسیار فعال هستند و تعدادی محدودی نیز تا کنون دراین زمینه اقدام نکرده اند.

مسئول واحد تشکلهای مردم نهاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان داشت: خوشبختانه این تشکلها با تمام تلاش به فعالیت خود می پردازند که باید مورد قدردانی قرارگیرند.

رضایی منش در ادامه ابراز امیدواری کرد که با نزدیک شدن به ایام نوروز و دهه فجر بتوان از حضور فعال این انجمنها بهره برد.

وی بر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نقش مهم و سازنده سازمانهای مردم نهاد تاکید و خاطرنشان کرد: امیدوارم مردم با اهداف و برنامه های این سازمانها آشنا شوند و در رونق هرچه بیشتر این نهادها کمک کنند.