روبات کمک جراح ایران آماده شد/ رونمایی از یک داروی ضد سرطان در دهه فجر

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نهایی شدن بخشی از تولیدات دارویی ایران، امکان رونمایی از آنها در دهه فجر فراهم شده است که امیدواریم بتوانیم آنها را معرفی کنیم.

قانعی اظهار داشت: فاکتور 7 نوترکیب برای بیماران هموفیلی، داروی ضد سرطان پروستات به نام لیتروزول و ریلوزول و دارویی برای بیماران دارای مشکلات تنفسی و آسم با نام سالمترون از جمله این داروها هستند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: در کنار این داروها شرایط برای معرفی روبات کمک جراح که تولید محققان ایرانی است، فراهم شده است.

به گزارش مهر، طرح خودکفایی دارویی کشور طرح مشترکی بر اساس اولویتهای تعریف شده در حوزه سلامت است که میان وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد. ورود به فناوری داروهای منوکلونال آنتی بادی ها، داروهای نوترکیب، داروهای گیاهی و تجهیزات بسیار پیشرفته پزشکی از مهمترین این اولویتها است.