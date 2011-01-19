تاکید لاریجانی بر هوشیاری لبنان در قبال شرایط بحرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی در ابوظبی به سر می برد، صبح امروز با روبیر غانم معاون رئیس مجلس لبنان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده هیئت پارلمانی لبنان در این دیدار گزارشی از وضعیت لبنان ارائه کرد.

معاون رئیس مجلس لبنان در این دیدار از ایران به خاطر حمایت از امنیت و وحدت این کشور تقدیر و تشکر کرد.

غانم تاکید کرد: خطرات و اختلافاتی که هم اکنون لبنان را تهدید می کند از سوی رژیم صهیونیستی است.

لاریجانی نیز در این دیدار بر ضرورت هوشیاری و توجه به توطئه های دشمنان لبنان به ویژه رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران همواره در کنار مردم لبنان بوده است گفت: سیاستمداران لبنان آنقدر هوشیار و توانمند هستند که به مشکلات پیش آمده فائق خواهند آمد.