ایران در استانبول از حق خود کوتاه نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارش خود می نویسد : ایران در مذاکراتی که قرار است از تاریخ 20 ژانویه در استانبول آغاز شود با نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رایزنی خواهد پرداخت، اما آنچه از هم اکنون قابل پیش بینی است این مورد است که تهران از حق هسته ای خود کوتاه نخواهد آمد و همین پیش فرض نشان می دهد که در مذاکرات استانبول نیز پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است : بسیاری در این مورد فکر می کنند که آیا این مذاکرات منجر به ایجاد تغییری در موضوع هسته ای ایران خواهد شد یا خیر که در پاسخ به آنها باید گفت شانس رسیدن به این نتیجه اندک است و دلیل آن هم بسیار ساده است چون در کوتاه مدت مشوقهایی که طرف مقابل برای مصالحه ارائه می کند بسیار کمتر از ارزش واقعی مسئله است.

گاردین می نویسد : این موضوع زمانی که درباره ایران صحیت می کنیم بسیار صحیح است، زیرا ایران در حالی به متوقف کردن برنامه هسته ای خود تشویق می شود که در طرف مقابل به جای دریافت امتیاز با مواردی چون ویروس استاکس نت و ترور دانشمندان خود روبرو می شود. پس چرا باید انتظار داشته باشیم که دولت ایران با خواست غرب موافقت کند؟

از سوی دیگر 1+5 نیز که توسط آمریکا رهبری می شود به نظر می رسد که تمایل چندانی برای ایجاد تغییر در سیاستهای خود ندارد چون باراک اوباما ( رئیس جمهور آمریکا ) در عمل تحریمهای بیشتری را در مقایسه با بوش علیه ایران اعمال کرده و از طرف دیگر روابط واشنگتن با مسکو را نیز بهبود بخشیده، بنابراین 1+5 نیز در این نشست بر همان مواضع قبلی خود تاکید خواهد کرد.

در پایان این مطلب آمده است : بر همین اساس باید گفت، تا زمانی که میان خواسته غرب از ایران و امتیازهای که در صورت برآورده شدن از سوی تهران به جمهوری اسلامی ارئه می شود تناسبی برقرار نباشد نمی توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی از حق خود کوتاه بیاید.