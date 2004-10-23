وزارت رفاه بايد بر عملكرد بيمارستانها نظارت دقيق كند

محمد باقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : وزارت رفاه و تامين اجتماعي علاوه بر اينكه بايد نظارت بر بيمارستانها را در كشور افزايش دهد بايد به دنبال افزايش كيفيت درمان نيز باشد.

وي گفت : در اكثر كشورهاي دنيا ارزش يابي بيمارستانها توسط سازمانهاي بيمه گر صورت مي گيرد اما در ايران هنوز اين كار صورت نگرفته و اين در حالي است كه بايد براي جلب رضايت بيمه شدگان نظارت بر بيمارستانها را دقيق تر و گسترده تر انجام دهيم.

وي در ادامه افزود : نوع برخورد بيمارستانهاي خصوصي كه به دنبال جلب مشتري هستند با بيمارستانهاي دولتي بسيار متفاوت است ، به گونه اي كه بيمارستانهاي دولتي چندان به دنبال كسب درآمد و افزايش مشتري نيستند و هر چه مراجعه كنندگان كمتري داشته باشد به نفع پرسنل آنان است.

هوشنگي با اشاره به اينكه طبق قانون يكي از مسئوليتهاي سازمان خدمات درماني نظارت بر موسسات درماني اعم از پزشك و بيمارستانها است ، خاطر نشان كرد: با وجود اينكه نظارت هنوز در بيمارستانها چندان دقيق نيست اما اداره كل نظارت بر ارزشيابي بيمارستانها در سازمان خدمات درماني بنا بر وظيفه خود در حال حاضر بر كليه بيمارستانهاي طرف قرارداد نظارت خود را اعمال مي كند .