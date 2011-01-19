به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر چند مقاله از استراسون فیلسوف بریتانیایی منتشر شده است.

پیتر استراسون یکی از فیلسوفان پیشتاز و پیشرو در نیمه دوم قرن بیستم به شمار می‌رود. این مقالات در واقع هفت دهه از فعالیت فکری استراسون را مورد پوشش قرار می‌دهند.

در این اثر دو مقاله از استراسون که در هیچ جا منتشر نشده منعکس شده است. مقالات این کتاب مشتمل بر مقالات استراسون طی سالهای 1949 تا 2003 هستند.

این مقالات طیف گسترده‌ای از فعالیتهای فکری استراسون را شامل می‌شوند. برای نمونه موضوعاتی چون متافیزیک، معرفت شناسی، منطق فلسفی، فلسفه زبان، تاریخ فلسفه و نظریه اخلاق در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

پیتر استراسون استاد دانشگاه آکسفورد بود. او طی سالهای 1968 تا 1987 در این دانشگاه تدریس کرده است. او در سال 1960 به عضویت آکادمی علوم بریتانیا درآمد.