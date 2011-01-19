به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت علی سعیدلو رشته ورزشی موی تای از ابتدای بهمن ماه جاری به صورت مشروط و به مدت یک سال تحت پوشش فدراسیون تازه تاسیس انجمن‌های ورزشی قرار خواهد گرفت تا در صورت احراز شرایط لازم از سوی سازمان تربیت بدنی به فدراسیون‌های ورزشی ارتقا یابد.

ریاست سبک موی تای را جواد نصیری از قهرمانان و پیشکسوتان این رشته ورزشی از حدود یک سال گذشته برعهده دارد. این رشته مدال‌آور فعالیت خود را تحت پوشش فدراسیون ورزش‌های همگانی آغاز کرد و از سال 80 به صورت یک سبک زیر نظر فدراسیون ورزش‌های رزمی قرار گرفت.

رشته موی تای در بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی جزو رشته‌های است که ورزشکاران در آن رقابت کرده و مدال آن در رده بندی مدالی کاروان‌های ورزشی لحاظ می شود.

قرار است مسابقات موی تای قهرمانی آسیا 23 تا 27 فروردین‌ماه سال آینده به میزبانی جزیره کیش برگزار شود.