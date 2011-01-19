به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس قادر طهماسبی شنبه دوم، حسین فتاحی نهم، گلعلی بابایی شانزدهم، شهرام شفیعی بیست و سوم و عبدالمجید نجفی سی‌ام بهمن ماه میهمان سوره مهر خواهند بود تا درباره توزیع، اطلاع رسانی و فروش کتاب‌هایشان با مسئولان این انتشارات به بحث و تبادل نظر بپردازند.

این سلسله جلسات با هدف هم‌اندیشی و ارتباط نزدیکتر بین ناشر و نویسنده و بررسی نقد و نظرهای نویسندگان نسبت به انتشارات و ارائه پیشنهادهای نویسنده در زمینه بازاریابی، فروش، تبلیغات و اطلاع‌رسانی کتاب به طور متناوب شنبه‌های هر هفته در سوره مهر برگزار می‌شود.

تاکنون افرادی چون محمدرضا سرشار، علی موسوی گرمارودی، عماد افروغ، راضیه تجار، محسن کاظمی، رضا رئیسی، منیژه آرمین، محمدعلی گودینی، محمد کاظم مزینانی، محمد رضا بایرامی، سیدقاسم یاحسینی و محسن سلیمانی در این نشست‌ها شرکت کرده‌اند.

طی این مدت هم این سلسله جلسات مصوباتی داشته که برخی از آنها عبارتند از: بازنویسی و تجدید چاپ مجموعه کتاب‌های عماد افروغ، بررسی امکان و شرایط چاپ دو کتاب احمد احمد و خاطرات عزت شاهی از محسن کاظمی در قالب چند جلد، جستجوی راه حلی برای جلوگیری از انتخاب نام کتاب‌های محمد رضا سرشار برای کتاب‌های دیگران، انتشار تعدادی از آثار راضیه تجار در قالب یک مجموعه، باز انتشار کتاب کیمیاگران نقش منیژه آرمین در قالب چند کتاب کوچک به تفکیک هنرمندان مورد بحث در این کتاب،انتشار و تجدید چاپ سه کتاب رو در روی شیطان، پای پیاده روی آب و مجموعه مقالات کمان زنان از سیدقاسم یاحسینی.