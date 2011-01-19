به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدمهدی تقیزاده در جریان بازدید از امکانات آموزشی اتاق بازرگانی زنجان با اعلام این خبر افزود: با تاسیس این هسته آموزشی در زنجان، گواهی حضور در دورههای آموزشی برای شرکتکنندگان تحت برند موسسه آموزشی اتاق ایران صادر میشود که این گواهینامه از حیث اعتبار وجهه ملی و بین المللی دارد.
وی امکانات آموزشی اتاق زنجان را در حد مطلوب دانست و ادامه داد: یکی از برنامههای موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران فعال کردن هسته آموزشی اتاقهای بازرگانی است.
تقیزاده افزود: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیش از 35 سال سابقه آموزشی، از خردادماه سال 1385 بهعنوان یک مؤسسه مستقل متعلق به اتاق ایران، با هدف توانمندسازی و افزایش بهرهوری نیروی انسانی بخش بازرگانی و جامعه کسب و کار کشور و همچنین فراهم آوردن زمینه مناسب و محیط بالنده برای انجام مطالعات و پژوهشهای عملی در فضای کسب و کار دنیا، فعالیت میکند.
معاون موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.یکی از اهداف این موسسه را احداث دانشگاه اتاق ایران عنوان کرد و گفت: همانگونه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دانشگاههای زیرنظر اتاقهای بازرگانی به پرورش نیروی انسانی میپردازند ما نیز در حال مذاکره با وزارت علوم جهت اخذ مجوز تاسیس دانشگاه هستیم که اگر این دانشگاه در اتاق ایران تاسیس شود، بهطور یقین امکان توسعه آن به اتاقهای شهرستانها نیز وجود خواهد داشت.
معاون موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران همچنین از مذاکره با موسسات آموزشی وابسته به اتاقهای بازرگانی پاریس و وین خبر داد و گفت: در حال حاضر با وجود احساس نیاز مخاطبین، برخی از دورههای آموزشی تخصصی در ایران برگزار نمیشود و در نظر داریم با مذاکره با این موسسات، برخی از این دورهها را با کمک اساتید کشورهای خارجی در ایران برگزار کنیم.
تقی زاده افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مدیران، تولیدکنندگان و تجار باسابقه، علاقمند به آموزش دروس مدیریت بازرگانی هستند بنابراین با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نسبت به طراحی دورههای یکساله مدیریت کسب و کار برای فعالین اقتصادی اقدام گردیده و علاقمندان میتوانند در این دورهها شرکت کنند.
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