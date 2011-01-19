طرح یکطرفه شدن خیابانهای هسته مرکزی بندرعباس اجرا می شود

رسول دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به اینکه علل عمده اجرایی نشدن این طرح اجرای پروژه ها و حفاریهای متعدد سطح شهر بوده است، اظهارداشت: با گذشت دو سال از تصویب و عدم اجرای این طرح، تغییر وضعیت خیابانهای شهر از دیگر دلایل ضرورت بازنگری طرح یکطرفه شدن خیابانها در راستای احصاء معایب و نواقص و تطبیق آن با وضعیت فعلی ترافیک و معابر شهر بوده است که جهت اجرای این طرح قسمتهایی که نیاز به اصلاح هندسی داشته، اصلاح و رفیوژهای وسط نیز برداشته شده است و از جمعه این هفته اجرایی می شود.

سرهنگ دهقان تصریح کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب ترافیک بخش مرکزی شهر بندرعباس می طلبید تا در صدد رفع عوامل موثر در ایجاد این معضل نسبت به اجرای طرح ترافیکی هسته مرکزی شهر اقدام کنیم.

به گفته دهقانی حجم بالای ترافیک در مرکز شهر و عدم تناسب آن با معابر موجود، کمبود پارکینگ عمومی، بافت شبکه شهری و وضعیت ساختاری هسته مرکزی شهر، تمرکز مراکز اداری، تجاری، بانکها و حتی مراکز تفریحی در بافت مرکزی و دیگر کاستیهای موجود از جمله دلایلی است که ترافیک این قسمت از شهر را به شدت متاثر و آسیب پذیر نموده و گلایه های مردم را در پی داشته است.

وی بیان داشت: در این راستا ایجاب می کرد به منظور کاهش مشکلات ترافیکی و ایجاد نظم عبور و مرور، تامین امنیت ترافیکی و افزایش ضریب ایمنی ترافیک تمهیدات ویژه نظیر اجرای این طرح جهت ساماندهی وضعیت ترافیکی موجود اتخاذ شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجرای این طرح تنها گزینه ممکن برای ساماندهی وضعیت ترافیک بافت مرکزی شهر است، در خصوص امتیازات این طرح گفت: کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، تسریع در دسترسی به مراکز تجاری، ایجاد فضاهای پارک حاشیه ای در خیابانها، تقسیم بار ترافیکی به صورت صحیح، روانی ترافیک، ایمنی ترافیک و از همه مهمتر ایجاد امکان تعریف خط ویژه برای وسایل نقلیه عمومی ازجمله این امتیازات است.

دبیر شورای هماهنگی ترافیک هرمزگان در رابطه با جزییات طرح یکطرفه شدن خیابانهای شهر گفت: این طرح به صورتی تعریف شده که ارتباط خیابانهای سید جمال الدین اسدآبادی و امام براحتی برقرار شود و سعی شده که دسترسی به آنها به سهولت انجام گیرد.

سرهنگ دهقان عنوان کرد: در این طرح یک مسیر رفت از میدان انقلاب به سمت خیابان 15 خرداد و سید جمال الدین اسدآبادی تا بولوار شهدا یکطرفه است و مسیر برگشت نیز از میدان شهدا (یادبود) ، بولوار و خیابان امام به سمت میدان انقلاب یکطرفه می باشد که جزییات آن به شرح زیر است.

- بولوار سید جمال الدین اسدآبادی ، یکطرفه از شرق به غرب

- بولوار امام خمینی (ره)، یکطرفه از غرب به شرق تا میدان انقلاب

- بولوار طالقانی، دو طرفه

- بولوار آیت اله غفاری جنوبی، دو طرفه

- خیابان 15 خرداد جنوبی، یکطرفه از شمال به جنوب

- خیابان 15 خرداد شمالی، یکطرفه از جنوب به شمال (تا چهارراه)

- خیابان ورزش، یکطرفه از شمال به جنوب

- خیابان شریعتی جنوبی، یکطرفه از جنوب به شمال

- خیابان شریعتی شمالی، دوطرفه

- خیابان بهادر جنوبی، یکطرفه از شمال به جنوب

- خیابان بهادر شمالی، یکطرفه از جنوب به شمال

- بولوار دکتر بهشتی تا چهارراه مرادی ، دو طرفه

- بولوار دکتر بهشتی از چهارراه مرادی به سمت چهار راه برق، یکطرفه

- بولوار امام موسی صدر شمالی و جنوبی، دو طرفه

- خیابان سید قطب، دو طرفه

- بولوار صیادان، دوطرفه

- بولوار شهداء، یکطرفه از سمت شمال به جنوب

- خیابان شهید خراسانی، یکطرفه از شمال به جنوب

- خیابان شهید کازرونی، یکطرفه از جنوب