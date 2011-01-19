صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد وضعیت آماده‌سازی این تیم در اردوی ترکیه گفت: گرچه در دو دیدارمان در اردوی ترکیه شکست خوردیم اما کادرفنی از عملکرد بازیکنان در آن بازی‌ها ابراز رضایت کرده است. ضمن اینکه در اردوی ترکیه بازیکنان تمرینات بدنسازی خوبی انجام دادند و پیشرفت قابل قبولی در این زمینه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: محمد خاکپور پیش از اعزام تیم به اردوی ترکیه از تمامی نفرات طی 6 مرحله تست آمادگی بدنی گرفت و پس از بازگشت تیم بازیکنان همان تست‌ها را دادند. با دریافت جواب این تست‌ها مشخص شد توان بدنی و آمادگی جسمانی بازیکنان به میزان 40 درصد افزایش یافته است.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین افزود: مصدومیت فریدون زندی، محسن خلیلی، مهرزاد معدنچی، حمید نشاط جو، سوشا مکانی، محمد اسماعیل نظر و مهدی محمدی نسبتا برطرف شده و آنها در تمرینات گروهی هم شرکت می‌کنند. ضمن اینکه مصدومیت سیاوش اکبرپور هم برطرف شده و از امروز در تمرینات تیم حضور یافته است. او قطعا تیم را در بازی با استقلال همراهی می‌کند.

درودگر با بیان اینکه تمرینات تیم استیل آذین فعلا در تهران برگزار می‌شود و هماهنگی برای برگزاری اردوهای خارج از تهران و بازی تدارکاتی با نظر کادرفنی صورت می‌گیرد، در پایان گفت: برای ترمیم زمین چمن ورزشگاه دستگردی، تمرینات تیم برای زمانی کوتاه در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

تیم فوتبال استیل آذین با کسب چهار پیروزی، توقف در هفت بازی و تحمل 9 شکست و کسب 19 امتیاز از 20 دیدارش در مسابقات لیگ برتر در رده هجدهم و انتهای جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گرفته است. این تیم در هفته بیست و یکم مسابقات روز هفدهم بهمن‌ماه در ورزشگاه آزادی برابر استقلال به میدان می‌رود.