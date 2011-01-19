688 مجوز سه گانه صنایع ‌دستی در کرمانشاه صادر شد

نصرت الله سپهر،در گفتگو با خبرنگار مهرز در کرمانشاه، اظهار داشت: 236 فقره انواع مجوز صنایع دستی در سه ماه سوم سال 89 به دست هنرمندان کرمانشاه رسیده است.
وی با اشاره به اینکه 209 هنرمند در نخستین فصل سال مجوز سه گانه صنایعدستی دریافت کردهاند،گفت: در این مدت 190 هنرمند کرمانشاهی کارت شناسایی صنعتگری گرفتند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه تصریح کرد: 243 فقره مجوز صنایعدستی نیز تابستان امسال در واحد حمایت از تولید صادر شده است.
به گفته این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه به طور کلی تعداد کارت های شناسایی صنعتگری تا پایان آذر ماه 622 فقره اعلام شده است.
وی با تأکید بر اینکه بیشتر مجوزهای صادر شده به صنایع دستی بومی مربوط میشود، گفت: هنرمندان رشتههای گیوه بافی، گلیم بافی، معرق کاری، منبت کاری، البسه محلی، سفالگری و تذهیب مجوزهای یاد شده را دریافت کردهاند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این مجوزها به هنرمندان تمامی شهرستانهای استان کرمانشاه اختصاص یافته است.
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