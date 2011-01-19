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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

وضعیت امنیت در کرمان مطلوب است

وضعیت امنیت در کرمان مطلوب است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به کاهش رخدادهای ناامنی در کرمان گفت: هم اکنون وضعیت امنیت در کرمان مطلوب ارزیابی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر سه شنبه در جلسه پیشگیری و مقابله با جرایم کرمان اظهارداشت: با توجه به حضور مطلوب نیرویهای امنینی و انتظامی در استان کرمان وضعیت امنیت در کرمان هم اکنون مطلوب است.

وی تصریح کرد: در همین راستا طی 9ماه گذشته با کاهش 33 درصدی جرایم روبرو بودیم که نشان از کاهش محسوس نا امنی در منطقه دارد.

رئیس کل دادگستری کرمان افزود: یکی از مهمترین دلایل این امنیت حضور گسترده سپاه در منطقه بخصوص جنوب کرمان است و از سوی دیگر حضور فیزیکی نیروی انتظامی در این خصوص بسیار موثر است.
 
دادستان عمومی کرمان نیز در ادامه اضافه کرد: امنیت و کاهش نا امنی یکی از مهمترین اهداف در کرمان است.
 
یدالله موحد افزود: در این راستا احداث بازداشتگاه برای جرایم خاص را ضروری دانست.
 
وی اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرم و بالا بردن سطح آگاهیهای جامعه در راستای شناخت جرایم در افزایش امنیت تاثیرگذار است.
 
کد مطلب 1235693

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