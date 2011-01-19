وضعیت امنیت در کرمان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر سه شنبه در جلسه پیشگیری و مقابله با جرایم کرمان اظهارداشت: با توجه به حضور مطلوب نیرویهای امنینی و انتظامی در استان کرمان وضعیت امنیت در کرمان هم اکنون مطلوب است.

وی تصریح کرد: در همین راستا طی 9ماه گذشته با کاهش 33 درصدی جرایم روبرو بودیم که نشان از کاهش محسوس نا امنی در منطقه دارد.

رئیس کل دادگستری کرمان افزود: یکی از مهمترین دلایل این امنیت حضور گسترده سپاه در منطقه بخصوص جنوب کرمان است و از سوی دیگر حضور فیزیکی نیروی انتظامی در این خصوص بسیار موثر است.

دادستان عمومی کرمان نیز در ادامه اضافه کرد: امنیت و کاهش نا امنی یکی از مهمترین اهداف در کرمان است.

یدالله موحد افزود: در این راستا احداث بازداشتگاه برای جرایم خاص را ضروری دانست.

وی اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرم و بالا بردن سطح آگاهیهای جامعه در راستای شناخت جرایم در افزایش امنیت تاثیرگذار است.

