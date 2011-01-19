27 روستای ریگان از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند

حسین زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شهرستان ریگان یکی از مناطق کم آب استان کویری کرمان محسوب می شود.

وی افزود: هم اکنون از 105 روستای ریگان 45 روستا به صورت سیار آبرسانی می شوند که دلیل اصلی آن عدم وجود لوله کشی و منابع آبی محدود است.

زابلی خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی به روستاهای ریگان در دستور کار قرار دارد و طی دو ماه آینده با اجرای این طرح 27 روستا تحت پوشش آب آشامیدنی سالم قرار می گیرند.

وی تاکید کرد با راه اندازی مجتمع آبرسانی منطقه کهور خشک مشکل آب آشامیدنی مردم حل می شود.

این مسئول ادامه داد: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 384 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی از حفر چهار حلقه چاه و نصب مخازن بتنی آب با ظرفیت هزار و 500 مترمکعب در این منطقه خبر داد.

