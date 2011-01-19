فرسودگی زیر ساختهای گیلان بیش از استانهای دیگر است

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان یک استان تاثیرگذار در کشور است، افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان باید مصوبات ماندگار و تحول ساز مورد تصویب قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مصوبات دور اول و دوم رئیس جمهوری به گیلان منشاء تحولات زیادی بوده است، اظهارداشت: در دور سوم سفر مسئولان استانی محدودیتها، مشکلات و ظرفیتهای استان را به درستی شناسایی و در قالب طرح و پروژههای مختلف به دولت پیشنهاد تا مصوب شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه برلزوم نظارت بیشتر بربیمارستانهای دولتی تاکید کرد و گفت: مردم در بیمارستانها نباید دغدغه ای داشته باشند و باید رضایتمندی مردم را جلب کرد.

وی به بیمارستان پورسینا رشت اشاره کرد و افزود: این بیمارستان در وسط شهر رشت قرار گرفته که با توجه به ترافیک شهر رساندن بیماران تصادفی به این مرکز بسیار دشواراست که باید تغییراتی اساسی در این مرکز آموزشی - درمانی ایجاد شود.

تامینی همچنین با اشاره به اینکه پایگاههای اورژانس توسعه خیلی خوبی در سطح استان پیدا کرده است، یادآورشد: با توجه به نقش حیاتی اورژانس در تصادفات جاده ای بر لزوم ارتقاء هر چه بیشتر مراقبتهای صحنه یا حین انتقال بیماران تاکید کرد.