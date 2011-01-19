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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

فرسودگی زیر ساختهای گیلان بیش از استانهای دیگر است

فرسودگی زیر ساختهای گیلان بیش از استانهای دیگر است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رشت در مجلس گفت: فرسودگی و تخریب امکانات زیر ساختی از قبیل برق، آب، راه و سایر موارد در گیلان نسبت به استانهای دیگر کشور به جهت شرایط حاکم جوی بیشتر است که باید توجهی ویژه شود.

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان یک استان تاثیرگذار در کشور است، افزود: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان باید مصوبات ماندگار و تحول ساز مورد تصویب قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مصوبات دور اول و دوم رئیس جمهوری به گیلان منشاء تحولات زیادی بوده است، اظهارداشت: در دور سوم سفر مسئولان استانی محدودیتها، مشکلات و ظرفیتهای استان را به درستی شناسایی و در قالب طرح و پروژههای مختلف به دولت پیشنهاد تا مصوب شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه برلزوم نظارت بیشتر بربیمارستانهای دولتی تاکید کرد و گفت: مردم در بیمارستانها نباید دغدغه ای داشته باشند و باید رضایتمندی مردم را جلب کرد.

وی به بیمارستان پورسینا رشت اشاره کرد و افزود: این بیمارستان در وسط شهر رشت قرار گرفته که با توجه به ترافیک شهر رساندن بیماران تصادفی به این مرکز بسیار دشواراست که باید تغییراتی اساسی در این مرکز آموزشی - درمانی ایجاد شود.

تامینی همچنین با اشاره به اینکه پایگاههای اورژانس توسعه خیلی خوبی در سطح استان پیدا کرده است، یادآورشد: با توجه به نقش حیاتی اورژانس در تصادفات جاده ای بر لزوم ارتقاء هر چه بیشتر مراقبتهای صحنه یا حین انتقال بیماران تاکید کرد.

کد مطلب 1235698

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