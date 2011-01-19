برداشت از چاههای آب کشاورزی راور متوقف شد

علی مرشد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شهرستان راور یکی از قطبهای کشاورزی استان کرمان به خصوص در بحث پسته محسوب می شود.

وی ادامه داد: به دلیل عدم بارندگی طی سالهای اخیر و خشکسالی شاهد کمبود آب در این شهرستان در بخش کشاورزی و پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی در دشتها هستیم.

مسئول جهادکشاورزی راور ادامه داد: به همین دلیل و برای جلوگیری از برداشت منفی از منابع آبی محدود در منطقه با همکاری کشاورزان چاههای آب این شهرستان به مدت یک ماه خاموش شدند.

وی ادامه داد: با این اقدام میزان برداشت اضافه از چاههای آب کاهش می یابد و در فصل کشاورزی با کمبود آب مواجه نخواهیم شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بارش باران در زمان باقیمانده افزود: آب سفره های زیر زمینی راور هم اکنون با کاهش 12 میلیون مترمکعبی مواجه شده است.

مرشدزاده با اشاره به متوقف شدن کار 125 موتور پمپ کشاورزی در این مناطق اضافه کرد: با این اقدام یک سوم از کسری آب در این مدت جبران می شود.

