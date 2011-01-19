هفتمین رام واگنهای مترو به قطار شهری تهران تحویل داده شد

مصطفی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه کل رامهای این قرارداد 29 رام معادل 203 دستگاه می باشد افزود: شرکت واگن پارس تا کنون هفت رام معادل 49 دستگاه واگن را تحویل قطار شهری تهران داده است .
وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا آخر سال سه رام دیگر معادل 21 دستگاه واگن به خطوط ریلی قطار شهری تهران تحویل دهد.
سعیدی مبلغ کل این قرارداد 14.6 میلیون یورو عنوان کرد و خاطرنشان کرد: صرفه جویی ارزی انجام شده در این پروژه 2.5 میلیون یورو می باشد.
گفتنی است شرکت واگن پارس اراک که بزرگترین تولید کننده خودروهای ریلی در خاورمیانه است که در زمینه ساخت واگن و ترن سرت فعالیت می کند.
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