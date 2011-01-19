سینماشهر تماشای کرمان به زودی فعال می شود

احمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طبق مکاتبه وزیر ارشاد با شرکت مالک سینما شهر تماشا کرمان فعالیت این سینما به زودی آغاز می شود.

وی تصریح کرد: سینما شهر تماشا به شرکتی وابسته به بنیاد شهید تعلق دارد، طبق توافق قبلی این سینما قراربود به ارشاد استان واگذار شود که دولت هم متعهد شده است که مبلغ ریالی مورد نظر این شرکت را بپردازد تا این سینما مجددا فعال شود.

وی یادآورشد: فعلا کار شرکت مورد نظر که در اصفهان قرار دارد متوقف شده است و برای واگذاری این سینما مطالبه پول کرده اند.

سعیدی افزود: از سوی رئیس جمهورپرداخت این مبلغ تایید شده است تا این سینما به ارشاد استان واگذارشود که ده روز پیش نیز با وزیر ارشاد مکاتبه ای داشته ایم که وی نامه ای به مدیر شرکت صاحب سینما انجام داده است و به زودی این سینما به چرخه فعالیت باز می گردد.

راه اندازی سینما شهر تماشا ضروری است

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این سینما مدرن بوده و دارای دو سالن مجزا است و از سوی دیگر در استان با کمبود سالن برای گروههای تئاتر و سینمایی مواجه هستیم آغاز فعالیت هر چه سریعتر این مکان برای ارشاد استان ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان همچنین به تشکیل سازمان سینما اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ، تشکیل این سازمان به صورت مستقل پیشنهاد شد و از همین طریق سینماهای متروک و نیمه فعال کشور سر و سامان خواهد گرفت.

آماده همکاری با سینما داران هستیم

سعیدی خاطر نشان کرد: با توجه به کمک 50درصدی وزارت ارشاد برای مرمت سینماهای راکد کشور ، ارشاد اسلامی استان در این راستا به کلیه سینماهایی که نیاز به مرمت یا نوسازی تجهیزات دارند کمک می کند.

وی تصریح کرد: البته افرادی که در بخش خصوصی بتوانند 30تا40میلیون تومان سرمایه اولیه داشته باشند می توانند از کمک ارشاد استان تا رقم 300میلون تومان استفاده کنند.

وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات سینماهای استان گفت: صاحبان این سینماها می توانند از کمک 50درصدی وزارت ارشاد به سود خود استفاده کنند ولی ارائه این درخواست باید تا پایان سال جاری باشد و تنها دوماه فرصت برای سینماداران برای اقدام مرمتی یا فعال سازی وجود دارد.

راه اندازی سینماهای مدرن در کرمان

سعیدی همچنین گفت: باید سینماهای مدرنی در استان راه اندازی شود که امیدواریم با در دست گرفتن سینما شهرتماشا و مرمت دیگر سالنهای سینما این خواسته تاحدودی محقق شود.

وی افزود: با بودجه و کمک وزارت ارشاد و سازمان سینما می توان سالانه دو سینما در کشور فعال کرد که در استان نیز آینده خوبی برای سینماها پیش بینی می شود که فعالیت مجدد سینماهای غیر فعال و یا ساخت سالنهای جدید در شهرستانهایی که سینما به معنای فعال ندارند بخشی از این آینده روشن است.

