70 درصد ماماهای کشور بیکارند

نوشین زنده زبان در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری یکی از جلسات شورای عالی نظام پزشکی با حضور وزیر رفاه اشاره کرد و افزود: در آن جلسه آقای محصولی قول مساعد داد قرارداد بیمه ای ماماها را پیگیری و دنبال کند اما هیچ خبری نشده است.

وی با بیان اینکه امکان کار ماماها در بخش خصوصی به دلیل نداشتن قرارداد بیمه ای وجود ندارد، تصریح کرد: مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی هم قول داده بود که یک ماهه نظر موافق شورای عالی بیمه را برای عقد قرارداد با ماماها را بگیرد اما دو ماه گذشته و هنوز خبری نیست.

نماینده ماماها در شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به استانداردهای جهانی برای جذب ماماها گفت: اگر حداقل این استانداردها هم رعایت شود مامای بیکار نخواهیم داشت زیرا بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر هزار زایمان بین 30 تا 50 ماما می بایست جذب شوند.

زنده زبان با اعلام اینکه سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار زایمان در کشور انجام می شود، ادامه داد: اگر حداقل استاندارد یعنی جذب 30 ماما به ازای هر زایمان را رعایت کنیم امکان اشتغال همه ماماهای بیکار در کشور فراهم می شود.

وی با اشاره به حضور ماماها در طرح پزشک خانواده گفت: این طرح تا حدودی امکان جذب ماماها را فراهم کرده است اما متاسفانه اکثر ماماهای حاضر در این طرح از مستخدمین دانشگاهی و شاغلین هستند و کمتر از ماماهای بیکار استفاده شده است.