140 هزار تن سیب زمینی طرح استمرار در کرمان برداشت می شود

علی عوض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: برای تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور طرح کشت سیب زمینی استمرار در فصل زمستان در کرمان انجام شده است.

وی تصریح کرد: برداشت این میزان محصول از مزارع کرمان شروع شده است و تا پایان سال جاری به تدریج محصول برداشت و به بازار های مصرف وارد می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در راستای اجرای این طرح 60 هزار کارگر مشغول بکار خواهند شد.

وی ادامه داد: شش هزار هکتار زمین هم اکنون زیر کشت قرار دارد و از نیمه دوم دی ماه بار دیگر این مزارع زیر کشت سیب زمینی می روند و این بار سه هزار هکتار زمین زیر کشت می روند.

وی اضافه کرد: در این مرحله 110هزار تن محصول از این مزارع برداشت می شود.