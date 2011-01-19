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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

140 هزار تن سیب زمینی طرح استمرار در کرمان برداشت می شود

140 هزار تن سیب زمینی طرح استمرار در کرمان برداشت می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از برداشت 140 هزار تن سیب زمینی طرح استمرار در مزارع جنوب کرمان خبر داد.

علی عوض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: برای تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور طرح کشت سیب زمینی استمرار در فصل زمستان در کرمان انجام شده است.

وی تصریح کرد: برداشت این میزان محصول از مزارع کرمان شروع شده است و تا پایان سال جاری به تدریج محصول برداشت و به بازار های مصرف وارد می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: در راستای اجرای این طرح 60 هزار کارگر مشغول بکار خواهند شد.

وی ادامه داد: شش هزار هکتار زمین هم اکنون زیر کشت قرار دارد و از نیمه دوم دی ماه بار دیگر این مزارع زیر کشت سیب زمینی می روند و این بار سه هزار هکتار زمین زیر کشت می روند.
 
وی اضافه کرد: در این مرحله 110هزار تن محصول از این مزارع برداشت می شود.
کد مطلب 1235707

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