عقب نشینی رسمی امارات از کمیته "مساعی حمیده" / موفقیت دیپلماتیک ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، رئیس مجلس امارات طی نطقی در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی اعلام کرد که این کشور از پیشنهاد طرح بررسی اختلافات کشورهای اسلامی در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی صرفنظر کرده است.

کاظم جلالی عضو کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اعزامی از ایران به ابوظبی، اظهار داشت: خوشبختانه در این اجلاس به دنبال موضع قاطع مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم مشارکت در اجلاس فوق العاده ابوظبی به دلیل پیشنهاد رئیس مجلس امارات مبنی بر تشکیل کمیته "مساعی حمیده" که نوعی دخالت در امور داخلی کشورها محسوب می شود بررسی مسائل کشورهای اسلامی از دستور کار این اجلاس خارج شد.

وی گفت: رئیس مجلس امارات در این کنفرانس عقب نشینی خود از ارائه این پیشنهاد را اعلام کرد.

نایب رئیس شورای اتحادیه بین المجالس اسلامی همچنین در این گفتگو از تصویب اصلاحات صورت گرفته در کمیته اصلاحات خبر داد.