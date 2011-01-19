احمدی مربی تیم ملی کامپوند مردان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صفایی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان در حکمی مجید احمدی یکی از قهرمانان به نام این رشته را به عنوان مربی تیم کامپوند در بخش مردان منصوب کرد. سرمربیگری این تیم همچنان برعهده "مانسوک پارک " از کره جنوبی خواهد بود.

احمدی دانشجوی رشته تربیت‌بدنی و متولد سال 1353 است. وی پنج سال به صورت حرفه‌‎ای تیراندازی با کمان را دنبال کرده و عناوین قهرمانی داخل و خارج از کشوری چون مدال طلای تیمی مسابقات جهانی کره (2007)، برنز تیمی مسابقات جهانی ایتالیا (2007)، برنز تیمی مسابقات قهرمانی آسیا فیلپین (2008) و طلای مسابقات قهرمانی آسیای تهران (2008) را از آن خود کرده است.

وی تابستان سال‌جاری به عنوان مربی هدایت تیم ملی کامپوند زنان و مردان کشورمان را در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در شهر "شنژن" چین برعهده داشت. کمانداران ایران در این رویداد جهانی موفق به کسب اولین مدال طلای تیر و کمان زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان و دو مدال ارزشمند انفرادی، تیمی و میکس زنان و مردان شدند.

مرحله جدید اردوی تیم ملی تیراندازی باکمان ایران هفته آینده برای حضور موفق در رقابت‌های مختلف آسیایی و جهانی برگزار می شود.