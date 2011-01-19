به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آموزش پنجم بهمن‌ماه به مناسبت اربعین حسینی ویژه برنامه‌های مختلفی برای پخش در نظر گرفته است.

برنامه‌های تولیدی عبارتند از "گل آموز" به تهیه‌کنندگی سارا روستاپور به مدت 60 دقیقه، "دین و دانش" به تهیه‌کنندگی زهره صادقی به مدت 25 دقیقه، "مقتل خوانی" به تهیه‌کنندگی مجید یوسفی به مدت 30 دقیقه با بررسی قیام امام حسین (ع) و یارانش روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

"معراج عشق" به مدت 60 دقیقه که شامل مداحی، زیارت‌نامه‌ها، سخنان شهیدان و شعرخوانی، مراسم عزاداری ایرانیان مقیم کشورهای دیگر، سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و مداح عربی است، "ایران زیبا" به مدت 15 دقیقه در دو بخش و با معرفی آیین و رسوم ایرانیان در عزاداری اربعین حسینی ، "حدیث زندگی" به مدت 10 دقیقه و ویژه برنامه مداحی به مدت 10 دقیقه در فواصل برنامه‌ها از دیگر برنامه های مناسبتی اربعین حسینی در شبکه آموزش است.

برنامه‌های زنده "صبحی دیگر" به تهیه‌کنندگی رامین موسوی ملکی به مدت 90 دقیقه، "رادیو هفت" به تهیه کنندگی منصور ضابطیان به مدت 60 دقیقه، "7 و 7 دقیقه" به تهیه کنندگی امیر قمیشی به مدت 90 دقیقه و برنامه ویژه اربعین به مدت 90 دقیقه به تهیه‌کنندگی کلهر با پرداختن به موضوعات و ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع) به همراه کارشناسان به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.