ناپولی حریف اینتر در یک چهارم نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناپولی سه شنبه شب در "استادیو سائوپائولو" با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود بولونیا گذشت و دور به یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا راه پیدا کرد.

برای ناپولی در این دیدار حسن یبدا (9) و ازکویل لاوتزی (23) گل زدند و تک گل بولونیا را "ریکاردو مگیونیری" در دقیقه 56 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

پارما، یوونتوس، اینتر و پالرمو پیش از این جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کوپا ایتالیا را به دست آورده بودند.

برنامه ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 29/10/1389

* سامپدوریا - اودینزه

* رم - لاتزیو

پنجشنبه - 30/10/1389

* میلان - باری