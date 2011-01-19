پیشنهاد ایران به بین المجالس توطئه امارات را خنثی کرد/ موافقت اعضا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی که با حضور 37 هیئت پارلمانی در حال برگزاری است اصلاحات مد نظر کمیته اصلاحات در این نشست به تصویب رسید.

یکی از مهمترین اصلاحات صورت گرفته افزودن یک بند در فصل "اهداف اتحادیه" است که این بد به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران افزوده شد.

بر اساس اساسنامه اتحادیه و با این اصلاح، هیچ دستگاهی از این اتحادیه نمی تواند در امور داخلی کشورها دخالت کند و یا اقتدار داخلی دولتی را نقض کند.

به گفته جلالی نایب رئیس شورای اتحادیه بین المجالس این ماده دقیقا همان ماده ای است که در اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد نیز وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را بر اساس این مواد ارائه کرده است.

پیش از این امارات قصد داشت با تصویب پیشنهادی تحت عنوان مساعی حمیده موارد اختلافات کشورها را به بین المجالس بکشاند که به این ترتیب این موضوع منتفی خواهد بود.

به گزارش مهر، یکی دیگر از اصلاحات مهم انجام شده در کمیته اصلاحات، مربوط به زمان برگزاری اجلاس روسای مجالس است که از این پس کنفرانس روسای مجالس سالی یک بار جلسه خواهد داشت. این در حالیست که پیش از این اجلاس روسای کشورهای عضو بین المجالس اسلامی 2 سال یک بار برگزار می شد.

همچین طبق این اصلاحیه مقرر شد تروئیکای مدیریت اتحادیه متشکل از روسای قبلی، فعلی و آینده باشد. این تروئیکا اهداف اتحادیه را پیگیری خواهد کرد.

بر اساس یک اصلاح دیگر از این پس شورای بین المجالس به عنوان کمیته عمومی تغییر نام داده و این کمیته عمومی نیز قبل از کنفرانس در هر سال 2 روز جلسه خواهد داشت. همچنین سایر وظایف شورا را نیز بر عهده دارد.

بر اساس این اصلاحات مقرر شد 4 کمیته امور سیاسی و روابط خارجی، کمیته امور اقتصادی و محیط زیست، کمیته حقوق بشر و زن و خانواده و همچنین کمیته امور فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدنها و ادیان تشکیل شود. وظایف این کمیته ها در اساسنامه مشخص شده است.

به گزارش مهر، کشورهای ایران، سودان، سوریه، عربستان، امارات، یمن، عراق، اندونزی، مصر، قطر، کویت، آلبانی، پاکستان، بحرین، کامرون، قزاقستان و موریتانی در سطح روسای پارلمان در این اجلاس شرکت کرده اند.