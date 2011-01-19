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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

مروی:

منطقه ویژه گازی در شیراز راه اندازی می شود

منطقه ویژه گازی در شیراز راه اندازی می شود

شیراز - خبرگزاری مهر : مسئول بخش انرژی مرکز فناوریهای نوین ریاست جمهوری از راه اندازی منطقه ویژه گاز در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسعود مروی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز وپتروشیمی گفت: استان فارس از لحاظ منابع انرژی دارای موقعیت مناسبی در کشوراست که در این راستا می توان شاهد توسعه روز افزون این استان باشیم.

وی با بیان اینکه رابطه دانشگاه و صنعت باید بیشتر از گذشته باشد، افزود: سالهاست که بحث همکاری میان دانشگاه و صنعت مطرح است ولی با تمام تلاشهای صورت گرفته این زنجیره به یکدیگر متصل نمی شود در حالیکه همکاری میان این دو بخش باعث توسعه و پیشرفت می شود.

مروی وجود دانشگاههای معتبر در فارس را یک فرصت مناسب دانست و تاکید کرد: عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت از جمله مواردی است که توسعه صنعت پتروشیمی را با عقب ماندگی مواجه ساخته در حالیکه فارس با داشتن دانشگاههای معتبر می تواند به قطب تخصصی صنعت گاز کشور تبدیل شود.

مسئول بخش انرژی مرکز فناوری های ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوع نگاه در بخش نفت و گاز گفت: طی سالیان سال از بخشهای مختلف فرآوری نفت و گاز غافل شدیم و تنها به بخش استخراج توجه کردیم در حالیکه با استفاده از فرآوریهای نفت و گاز می توانیم بسیاری از نیازهای کشور را تامین کنیم.

وی سودهای بانکی را یکی از موانع بزرگ در حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دانست و تصریح کرد: اصلاح در قوانین بانکها و کاهش سودهای بانکی می تواند افزایش حضور بخش خصوصی در بحث نفت، گاز وپتروشیمی را به همراه داشته باشد.

کد مطلب 1235723

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