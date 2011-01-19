لبنان وارد عصر‌ جدید"حکم احتمالی" شد/ ماموریت غیرممکن احیای"سین سین"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان امروز در سرمقاله خود نوشت : ورود لبنان به عصر حکم احتمالی دادگاه ترور "رفیق الحریری" (نخست وزیر فقید لبنان) ویژگیهای دارد که اوراق بازی سیاست در این کشور را از نو چینش می کند.

السفیر در ادامه نوشت: اما چرا صدور این حکم احتمالی (که همگی احتمال می دادند دوشنبه یا سه شنبه این هفته صادر شود) به تعویق افتاد؟ چرا زمانبندی آمریکایی اسرائیلی در صدور این حکم بر تن بیمار لبنان عقب افتاد؟ در اینجا می توان به تحرک میدانی حزب الله در برخی مناطق پایتخت طی روز گذشته همزمان با حضور وزیران امور خارجه ترکیه و قطر اشاره کرد. این تحرک را می توان نخستین واکنش و پیام به کسانی دانست که روند دادگاه بین المللی و حکم احتمالی را در دست دارند.

این روزنامه لبنانی در ادامه نوشت: در نخستین ساعات صبح روز گذشته دوباره زمزمه های تنش و اضطراب به خیابانهای بیروت بازگشت، برخی از مدارس دربهای خود را بر روی دانش آموزان بستند و به طور کلی عبور و مرور در خیابانها بسیار کمتر از روزهای قبل دیده می شد.

از سوی دیگر، حال و هوای این چنینی در خیابانهای بیروت با نوسان در بازار مالی و کالا گره خورد. تقاضا برای دلار با وجود روند نزولی معاملات بورس افزایش یافت. در نهایت شاخص های اصلی بورس کاهش یافت و افزایش تقاضا برای خرید دلار به دخالت بانک مرکزی لبنان و تزریق 120 میلیون دلار به بازار مالی تنها در یک روز منجر شد. به طور کلی می توان گفت روز گذشته بازار مالی و پولی روز پرنوسانی را تجربه کرد.

مخالفان حریری؛ شرایط تغییر کرده است

در مقابل جبهه مخالفان حریری با اشاره به تحویل حکم احتمالی از سوی "دانیل بلمار" دادستان دادگاه بین المللی به "دانیل فرانسی" قاضی این دادگاه، اعلام کرده اند: که شرایط فعلی برای پایان دادن به اختلافات تغییر کرده است و دیگر نمی توان به شروط قبلی پایبند بود. بر این اساس، جبهه مخالف (جریان 8 مارس) تاکید دارند: شرط نخست حل اختلافات که همان توقف همکاری با دادگاه بین المللی بود، هم اکنون نقض شده است.

یک منبع آگاه در این باره اظهار داشت : از روز گذشته تلاش جریان مخالف برای تدوین برنامه مرحله آتی در لبنان که پس از حکم احتمالی آغاز می شود، کلید زده شد. بر این اساس، تحرکات میدانی صبح روز گذشته در خیابانهای بیروت تنها نشانه ای از گامهای آتی مخالفان در این مسئله است که بی سابقه بوده و خیلی ها را شوکه خواهد کرد.

ذکر این نکته لازم است که مخالفان پیش از این هشدار داده بودند که مرحله جدید در لبنان با تحویل حکم احتمالی از سوی بلمار به قاضی دادگاه بین المللی آغاز می شود.

این منبع آگاه در بیروت در ادامه تاکید کرد: مخالفان شرایط و تحولات جند روز آتی را زیر نظر خواهند داشت و البته در برابر هر اقدام و تحولی، واکنش خاصی در نظر گرفته اند که در زمان خود عملی می شود. بر این اساس، آنان هرگز تصمیمی برای افشای گامهای آتی خود ندارند چون می خواهند این مسائل کاملا تحت کنترل و در حوزه خودشان باشد.

این در حالی است که برخی آگاهان سیاسی تحرکات اخیر قطر و ترکیه در لبنان را آخرین فرصت برای بازگرداندن امور به شرایط قبلی (احیای تلاشهای سوری سعودی) می دانند با این تفاوت که در اینجا شرایط مخالفان برای توافق با جریان حریری تغییر کرده است.

آخرین میخ بر تابوت "سین سین"؛ آمادگی برای تحولات عصر جدید

به گزارش مهر، با توجه به اینکه صبح امروز چهارشنبه "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه جنجالی عربستان سعودی که برخی وی را در مسائل سیاسی پرنفوذتر از شخص "ملک عبدالله" پادشاه این کشور می دانند ادعا کرد : عربستان دیگر نقشی در لبنان ایفا نخواهد کرد، این مسئله را باید به منزله آخرین میخ بر تابوت تلاشهای سوری سعودی و پایان این تلاشها تلقی کرد.

این درحالی است که در روزهای اخیر بیشترین تحرکات منطقه ای که از سوی ترکیه و قطر پیگیری می شود، با نشست دمشق همراه گردید که بسیاری از تحلیلگران آن را در راستای احیای تلاشهای سوری سعودی می دانند.

بر این اساس اگر تلاشهای سعودی- سوری را در لبنان پایان یافته تلقی کنیم در اینجا لبنان وارد مرحله ای تازه شده که در آن هدایت اصلی ازسوی آمریکا و اسرائیل انجام می شود. مرحله ای که شاید بسیار طولانی و فرسایشی بوده و تا رسیدن به اهداف موردنظر خود با تمام ابزارها و گزینه ها پیش برود.

اعلام روز گذشته دادگاه بین المللی ترور حریری نیز که بررسی نهایی حکم احتمالی 6 تا 10 ماه به درازا خواهد کشید، زمزمه های را در این زمینه که غرب طرح و برنامه ای جدید در ماههای آتی در لبنان به اجرا خواهد گذاشت، تقویت کرده است.

برنامه ای که در آن به طور قطع بازیگران داخلی و برخی از جریانهای سیاسی لبنان نقش عامل غرب را ایفا کرده و تا رسیدن به اهداف خود جلو می روند. البته در اینجا هوشیاری و موضع گیری جریان مخالف نقش بسزایی در خنثی کردن این توطئه ها خواهد داشت.

لبنان هم اکنون به وضعی رسیده که دیگر نمی توان به برخی از جریانات سیاسی در آن امید بازگشت و توجه مجدد به مصالح ملی را داشت. شرایطی خطرناکی که این کشور را همواره در معرض خطر حمله رژیم صهیونیستی قرار می داده اکنون بیشتر به چشم می آید.