پیوستن گروهی دیگر از طالبان مسلح به دولت افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر ازهرات، این گروه در شهر شیندند در جنوب هرات از مدتها فعالیتهای ضد دولتی داشتند، که با همکاری مردم تسلیم قوای دولتی این کشور شده اند.

در اطلاعیه ریاست امنیت ملی هرات آمده است : ملامیرویس فرمانده ناراضی مخالف دولت از ساکنان شهر شیندند همراه با 14 نفر از افراد تحت امر خود و به همراه سلاح هایشان به قوای امنیت ملی هرات تسلیم شدند.



در این اعلامیه آمده است : این کار با همکاری بزرگان و سران اقوام صورت گرفته، که به زودی هفت قبضه سلاح این گروه به پروسه تحکیم صلح هرات تحویل داده خواهد شد.



افراد تسلیم شده مدعی هستند دوباره به صف مخالفان دولت باز نمی گردند و در مناطق خود برای تامین امنیت در آینده با دولت هنمکاری خواهند کرد.



خبرنگار مهر از هرات گزارش می دهد که در 6 ماه نخست سال جاری این ششمین گروه افراده تسلیم شده مخالف دولت به قوای دولتی در ولایت هرات است که با همکاری مردم دست از مخالفت برداشته و راه صلح را انتخاب کرده اند.



شهر شیندند در 134 کیلومتری جنوب هرات واضع شده که همواره شاهد حضور مخالفین دولت بوده که هر از گاهی درگیرهای بین قوای دولتی، نیروهای خارجی، و طالبان مسلح صورت می گیرد که با کشته و زخمی شدن شماری از دو طرف درگیری پایان می یابد.



شماری از شهروندان افغان تسلیم شدن مخالفین دولت را در راستای تامین بهتر امنیت عنوان کرده و معتقدند وعده عملی دولت در راستای همکاری و فراهم کردن زمینه کاری برای افراد تسلیم شده می تواند تاثیر بهتری در روند کنونی در آینده نزدیک داشته باشد.

