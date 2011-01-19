به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صباغ‌زاده کارگردان این فیلم گفت: تدوین را تمام کردم و صداگذاری بخشی از فیلم توسط آرش اسحاقی آغاز شده است.

وی درباره موسیقی فیلم توضیح داد: "خاک و آتش" نیاز به یک موسیقی خاص داشت، فضای فیلم تاریخی است. بر این اساس بهزاد عبدی فیلمنامه را خواند، فیلم را دید و موسیقی را در اوکراین تنظیم و ضبط کرد. یک موسیقی بسیار مناسب و شنیدنی که به ‌موقع آماده شده است.

صباغ‌زاده گفت: فیلمبرداری یکی از صحنه‌های فیلم که مربوط به حمله به یک قطار است نیاز به شرایطی خاص و امکانات و بودجه مناسب داشت که متاسفانه باقی‌مانده و فکر نمی‌کنم با این شرایط آب و هوا، بتوانیم این صحنه را فیلمبرداری کنیم. این صحنه نیاز به زمین خشک و مطلوب برای اسب سواری و شرایط خاص دارد که متاسفانه مهیا نشد.

قصه فیلم "خاک و آتش" به وقایع 90 سال قبل برمی‌گردد که انگلیسی‌ها از مسیر هندوستان به ایران وارد می‌شوند و به بهانه احداث خطوط راه ‌آهن و تلگراف در خطه سیستان و بلوچستان به قاچاق اسلحه و ناامن کردن منطقه مشغول می‌شوند. در این جریان شخص بلوچی به نام جی‌اند با حمایت یک روحانی با انگلیس‌ها مبارزه می‌کند.

در این فیلم فریبرز عرب‌نیا، میترا حجار، سیداحمد نجفی، فرامرز صدیقی، جمشید جهانزاده، فرهاد قائمی مهدوی، قاسم زارع، کاظم افرندنیا، آزاده خورشید دوست، صدیقه کیانفر، مصطفی طاری، غلامرضا دیباییان، رامتین خداپناهی، عبدالرضا حمیدی آشتیانی، مهدی میامی، مهدی جوزی، افسانه ناصری، آرش تاج و مهدی عبادتی ایفای نقش کرده‌اند.