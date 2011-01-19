پذیرش دانشجو از کشورهای ترکمنستان و قزاقستان در دانشگاه گرگان

دکتر رامین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با رشته هایی که قرار است دانشجویان دو کشور قزاقستان و ترکمنستان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تحصیل کنند، اظهار داشت: طی ملاقاتی که با سرکنسول قزاقستان در ایران داشتیم نسبت به چهار رشته که هنوز قطعی نشده ابراز تمایل کردند.

وی اظهار داشت: برای به تصویب رساندن این رشته ها باید با رئیس دانشگاه آکتائو نیز نشستی داشته باشیم تا شرایط دو طرف بررسی شود، با این حال آنان روی پذیرش در کارشناسی ارشد رشته های شیلات با گرایش تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، باغبانی با تاکید بر پرورش گیاهان گلخانه ای، اکولوژی و دامپروری ابراز تمایل کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به مراحل تحصیل این عده از دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، افزود: دانشجویانی که تمایل دارند در رشته های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تحصیل کنند، باید یکسال نخست تحصیل را در دانشگاه آکتائو بگذرانند و بخش دیگر تحصیلات را در دانشگاه گرگان ادامه دهند، سپس مدرک مشترک دو دانشگاه را دریافت کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص علت عدم پذیرش دانشجوی خارجی در دو مقطع کارشناسی و دکتری در این دانشگاه، اضافه کرد: برای نخستین بار است که اقدام به پذیرش دانشجوی خارجی می کنیم، بنابراین ترجیح می دهیم نه تنها رشته ها را محدود کنیم بلکه مقاطع هم قابل کنترل باشند تا بتوان یک دوره تحصیلی را با دانشجویان گذراند، سپس در آینده با افزایش تعداد رشته ها مقاطع را نیز ارتقا می دهیم.

رحمانی با بیان اینکه دانشگاه آکتائوی قزاقستان زمینه پرورش نیرو در مقاطع کارشناسی را دارد، عنوان کرد: با توجه به تکمیل بودن ظرفیت دانشگاه گرگان در مقطع کارشناسی الزامی دیده نشد برای این مقطع تحصیلی امکاناتی در نظر گرفته شود.

وی از سوی دیگر ظرفیت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به منظور پذیرش دانشجوی خارجی مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به پتانسیلی که دانشگاه گرگان برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دارد رویکردمان در حال حاضر روی این مقطع از تحصیلات تکمیلی است.

رئیس دانشگاه گرگان با بیان اینکه تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه آکتائو به دانشگاه گرگان معرفی، گزینش و ارزیابی علمی می شوند، گفت: از بین متقاضیانی که واجد صلاحیت علمی هستند تنها افرادی انتخاب می شوند که توانایی علمی و فنی مورد نظر را در رشته های مورد نظر خود داشته باشند.

وی در ارتباط با علت این گزینش عنوان کرد: در صورتیکه سطح علمی دانشجویی پایین باشد، امکان یادگیری آموزش های دوجانبه ای را که در دو بخش پایه و پیشرفته ارائه می شود، ندارد.

رئیس دانشگاه گرگان گام بعد از گزینش را دعوت از دانشجویان با هماهنگی سفارت و سرکنسولگری قزاقستان دانست و اظهار داشت: البته پیش از آن نیاز است تا با مشاوره معاونان و استادان دو دانشگاه روی سرفصلها، نحوه آموزش، برآورد هزینه و نحوه اقامت دانشجویان قزاقی و ترکمن به مذاکره نشست.

وی همچنین از انعقاد یک تفاهم نامه دیگر میان دو دانشگاه در این زمینه خبر داد و خاطرنشان کرد: در نشستی که با رئیس دانشگاه آکتائو خواهیم داشت، پیشنهادهای دو طرف مذاکره کننده را در قالب یک تفاهم نامه به امضا می رسانیم و در آن تاریخ، زمان مصاحبه، تعداد نخستین جمعیت دانشجویی، رشته ها، هزینه و تعهدات دوجانبه دولت ها را که به واسطه دانشگاه انجام می شود، مشخص می کنیم.

رحمانی با بیان اینکه در اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر، ارتباط های مختلفی با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان داریم، بیان کرد: استان گلستان از نظر مرزی و مکانی در جایی قرار دارد که ارتباطش با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان بیشتر و بخشی از جمعیت استان گلستان ترکمن و قزاق است.