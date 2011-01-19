تست گرم موشک بهینه سازی شده هاگ در حوالی تاسیسات آب سنگین اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه موشکی زمین به هوای ارتفاع متوسط هاگ که توسط متخصصان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بهینه سازی شده است در کنار مراکز هسته ای خنداب با موفقیت مورد تست گرم قرار گرفته و هدف مورد نظر را مورد اصابت قرار داد.

سرهنگ فرمهینی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) هدف از شلیک موشک بهینه سازی شده هاگ را ارزیابی میزان آمادگی سامانه های موشکی مستقر در اطراف مراکز حساس و حیاتی کشور اعلام کرد و گفت: بررسی میزان کارآیی این سامانه پدافندی اعم از بخش موشکی و راداری و همچنین ارتقای سطح مهارت ودانش کارکنان عملیاتی و فنی در مراحل مختلف، از اهداف شلیک این سامانه پرقدرت پدافند موشکی برد متوسط است.

سرهنگ فرمهینی افزود: آزمایش سامانه های پدافندی بهینه سازی شده به منظور ارتقای توانمندیهای دفاعی و افزایش میزان آمادگی در عرصه سخت افزاری و نرم افزاری در دستور عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء قرار دارد و چنین ارزیابی هایی به صورت دوره ای در سرتاسر کشور انجام خواهد شد.

وی موفقیت شلیک موشک بهینه سازی شده هاگ و انهدام هدف مورد نظر را نشان از آماده بکاری لحظه ای کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در دفاع از حریم هوایی کشور دانست و گفت: مدافعان آسمان ولایت در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در آمادگی کامل دفاعی به سر می برند.