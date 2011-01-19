بازار طلای مشهد کمبود سکه ندارد

یوسف تقی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: بازار مشهد از سکه اشباع شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر متقاضیان خرید سکه را افرادی تشکیل می دهند که دارای نقدینگی سرگردان هستند.
وی ادامه داد: این افراد تلاش می کنند تا با حضور در حاشیه بازار سکه و بکارگیری سرمایه های خود از نوسانات قیمتی سکه سود ببرند.
رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد گفت: با افزایش قیمت ها دیگر کسی برای هدیه دادن از سکه استفاده نمی کند، بنابراین بخش عمده تقاضای موجود کاذب است.
تقی زادگان با اشاره به اقدامات این اتحادیه برای جمع آوری سکه های تقلبی گفت: در این شرایط احتمال عرضه سکه های غیربانکی بازار طلا و جواهر این شهر را تهدید می کند.
بیش از دو هزار واحد صنفی عرضه طلا وجواهر در مشهد فعالیت می کند.
