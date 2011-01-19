هنوز فردی برای ریاست فدراسیون دوومیدانی ثبت نام نکرده است

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تا به امروز تنها چند نفر برای دریافت برگه‌های ثبت نام به فدراسیون دوومیدانی مراجعه کرده‌اند اما هنوز هیچ فردی به طور رسمی مدارک خود را تحویل نداده و ثبت نام نکرده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این افراد رسما ثبت نام نکنند نمی توانیم نام آنها را ذکر کنیم، افزود: افرادی که قصد دارند در انتخابات فدراسیون دوومیدانی شرکت کنند تا ششم بهمن ماه فرصت دارند مدارک خود را تحویل فدراسیون دهند.

ریاست چهارساله سیدمصطفی کریمی در فدراسیون دوومیدانی 9 ماه پیش به پایان رسیده بود. با خداحافظی رسمی کریمی از این فدراسیون ثبت نام نامزدهای احراز پست ریاست این مجموعه از هفته جاری آغاز شده و تا ششم بهمن ماه ادامه می یابد.