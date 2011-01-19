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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

رضایی به مهر خبرداد:

هنوز فردی برای ریاست فدراسیون دوومیدانی ثبت نام نکرده است

هنوز فردی برای ریاست فدراسیون دوومیدانی ثبت نام نکرده است

دبیر فدراسیون دوومیدانی اعلام کرد تا به امروز هیچکس برای حضور در مجمع انتخاباتی ریاست این فدراسیون ثبت نام نکرده است.

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تا به امروز تنها چند نفر برای دریافت برگه‌های ثبت نام به فدراسیون دوومیدانی مراجعه کرده‌اند اما هنوز هیچ فردی به طور رسمی مدارک خود را تحویل نداده و ثبت نام نکرده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این افراد رسما ثبت نام نکنند نمی توانیم نام آنها را ذکر کنیم، افزود: افرادی که قصد دارند در انتخابات فدراسیون دوومیدانی شرکت کنند تا ششم بهمن ماه فرصت دارند مدارک خود را تحویل فدراسیون دهند.

ریاست چهارساله سیدمصطفی کریمی در فدراسیون دوومیدانی 9 ماه پیش به پایان رسیده بود. با خداحافظی رسمی کریمی از این فدراسیون ثبت نام نامزدهای احراز پست ریاست این مجموعه از هفته جاری آغاز شده و تا ششم بهمن ماه ادامه می یابد.

کد مطلب 1235733

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