با تعامل با گروه ها و احزاب سياسي زمينه حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات را تقويت مي كنيم// در صورت فرض محال عدم حضور هاشمي رفسنجاني به دنبال گزينه اي بسيار نزديك به وي خواهيم بود

علي طوراني روز شنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: ما در حال تعامل با گروه هاي و احزاب سياسي مختلف هستيم كه بتوانيم زمينه هاي حضور و دعوت از هاشمي رفسنجاني را در جامعه تقويت كنيم.



وي خاطرنشان كرد: در طول روزها و هفته هاي بعد جلسات رسمي و غير رسمي با هاشمي رفسنجاني را ادامه مي دهيم تا ضمن انعكاس فضاي كلي جامعه، ايشان را براي حضور در انتخابات ترغيب كنيم.



دبير ستاد انتخاباتي مجمع متخصصين تاكيد كرد: ما بر اين اعتقاد هستيم اگر بر فرض محال هاشمي رفسنجاني حاضر به حضور در انتخابات نشد، ما درصدد اين هستيم كه گزينه هاي مشابه بسيار بسيار نزديك به وي را به عنوان نامزد انتخاباتي ارايه دهيم.



وي در خصوص برخي اظهارات مبني بر حضور نسل دوم انقلاب در انتخابات رياست جمهوري آينده و كنار كشيدن نسل اول، اظهار داشت: اينكه ما تاريخ انقلاب اسلامي را تقسيم بندي كنيم و نسل اول و دوم قائل شويم اقدام درستي نيست، تاريخ انقلاب اسلامي يك فرآيند و جريان است كه در طول زمان به فراخور مقطع زماني خود شخصيت ها و مديران مختلف را تربيت و جذب مي كند.



طوراني اضافه كرد: چه بسا تعدادي از مديران و نيروها مي توانند تا زماني دراز كارايي داشته باشند، اگر بخواهيم انقلاب اسلامي را محدود به نسل ها بكنيم كار اشتباهي را مرتكب شده ايم، خود انقلاب است كه به فراخور زمان شخصيت ها و نيروها را به وجود مي آورد و از آن استفاده مي كند.



دبير ستاد انتخاباتي مجمع متخصصين ادامه داد: اين نوع اظهارات از سوي كساني مطرح مي شود كه دستشان از هر نوع برنامه خالي است و به سمت فرافكني حركت مي كنند و شكاف نسل ها را همين ها مطرح مي كنند و روز به روز مشكلات تازه اي را به وجود مي آورند.



وي تاكيد كرد: شخصيت هاي نظير مقام معظم رهبري، هاشمي رفسنجاني، كروبي شخصيت هايي هستند كه در مقطع زماني خاصي نمي گنجند اگر اين نظر درست باشد ما بايد بسياري بازنگري كرده و بسياري از شخصيت هايمان را كنار بگذاريم.



طوراني تصريح كرد: همين اشتباه در اوايل انقلاب به نوعي انجام شد، برخي مطرح مي كردند كه برخي از افرادي كه در زمان پيروزي انقلاب نقش داشتند را آرام آرام كنار بگذاريم.



وي گفت: اگر ما تاريخ انقلاب اسلامي را به عنوان يك پيوستگي و فرآيند تلقي كنيم، ترتيب زماني معنا پيدا نمي كند، شخصيت هاي قبل و اوايل پيروزي انقلاب اسلامي كه اكنون نيز سكاندار برخي از بخش ها هستند، جايگاه ويژه اي دارند.