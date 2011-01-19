به گزارش خبرگزاری مهر، پل که قهرمان رقابت‌های جام جهانی 2010 را پیش بینی کرده بود، سه ماه قبل در سن دو سالگی در آکواریوم "سی لایف" مرد. طبق پیش بینی پل، اسپانیا در دیدار نهایی مقابل هلند به برتری رسید و قهرمان جهان شد.

پل در رقابت‌های جام جهانی 2010 هشت بار پیشگویی کرد که هشت مورد پیش بینی این جانور درست از آب درآمد. وی در مجموع در طول حیات خود 14 پیشگوی انجام داد که تنها دو مورد آن محقق نشد.

برپایه گزارش رویترز، مراسم یادبود سه ماهگی مرگ پل که به "کنج پل" معروف است، روز پنج شنبه در "سی لایف" برگزار خواهد شد.

یک مستند آمریکایی در حال حاضر در خصوص پل در حال ساخت است.