انتقاد کامرانی از میزبانی اردن در مسابقات وابا/ اتوبوس کوچک و بازی با پلیور!

مهدی کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر به جنبه‎های مختلف از میزبانی ضعیف اردنی‎ها اشاره کرد و اظهارداشت: ضعف در برگزاری مسابقات از همان لحظه ورود به فرودگاه مشهود بود. چون بیشتر از چند ساعت معطل شدیم تا اجازه ورود پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: تیم مهرام بعد از 6 - 5 ساعت معطلی در فرودگاه اردن راهی هتل شد. حتی معطلی برخی بازیکنان‎ تا 9 ساعت هم ادامه داشت. همه اینها به این دلیل بود که ویزاها صادر نشده بود.

گارد راس تیم بسکتبال مهرام از اتوبوسی که اردنی‎ها برای تردد در اختیار این تیم گذاشته بودند نیز انتقاد کرد و گفت: اتوبوس به حدی کوچک بود که همه مربیان و بازیکنان مهرام نمی‏توانستند راحت در آن جا بگیرند! در حالیکه ما مجبور بودیم تمام رفت و آمدهای خود برای برگزاری مسابقه و تمرین را با همین اتوبوس انجام دهیم.

کامرانی با تاکید بر اینکه شرایط هتل محل استقرار تیم‎ها و منوی غذایی در نظر گرفته شده نیز در حد مسابقاتی مانند باشگاه‌‌‌های غرب آسیا نبود، یادآور شد: ضعف میزبانی در سالن محل برگزاری مسابقات بیشتر از هر جای دیگری دیده می‌شد. سالن بازی‌ها به حدی سرد بود که حتی در جریان بازی هم حس می شد. طوریکه اگر با "پلیور" بازی می‌کردیم برای‌مان بهتر بود. سرمای سالن در حد یخ زدن بود.

وی میزبانی اردن را قابل مقایسه با رقابت‌هایی که در ایران برگزار می‌شود، ندانست و گفت: وقتی ایران میزبان چنین مسابقاتی است بهترین شرایط و امکانات برای تیم‌های میهمان فراهم می‌شود. از هیچ امکاناتی کم گذاشته نمی‌شود. نمی‌دانم وقتی اردن شرایط برگزاری مسابقات را ندارد چرا و بر چه اساس با میزبانی این کشور موافقت می‌شود؟ بهتر بود این رقابت‌ها را هم خودمان برگزار می‌کردیم.

بازیکن ملی‌پوش بسکتبال کشورمان به تیم‌های شرکت کننده در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا اشاره کرد و اظهارداشت: همه تیم‌ها تقریبا در حد انتظار بودند. فقط پیشرفت نماینده عراق کاملا مشهود بود. دهوک ترکیب خوبی را روانه بازی‌ها کرده بود. فکر می‌کنم در آینده نزدیک از بسکتبال عراق بیشتر خواهیم شنید.

کامرانی همچنین در مورد شکست مهرام مقابل شانویل لبنان گفت: شرایط برای این بازی خیلی مساعد نبود. خود من که در بازی مقابل شانویل مصدوم شدم طوریکه فقط یک دقیقه بازی کردم. آسیب دیدگی‌ام به خاطر کشیدگی رباط خارجی پای چپم بود.

گارد راس تیم مهرام تاکید کرد: اگرچه مهرام در این مرحله از رقابت‌ها صدرنشین شد اما خیلی خوب و هماهنگ کار نکرد. البته از مرحله پلی‌آف به بعد تیم مهرام را با شرایط بهتر و منسجم‌تر خواهید دید. ما به زمان و صبر نیاز داریم برای رسیدن به شرایط قهرمانی صد در صد.