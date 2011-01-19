فعالیتهای اقتصادی گیلان نباید وابسته به یک بندر باشد

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم توسعه بنادر در گیلان تاکید کرد و افزود: بندر نقش مهمی در پویایی اقتصادی استان و کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر بندرانزلی، آستارا به عنوان مهمترین بندر در شمال کشور و نقطه تلاقی و دروازه ورودی ایران به اروپا از طریق خشکی، ریلی و دریایی از یک موقعیت ویژه ای برخوردار است که با دیگر نقاط مختلف دریای خزر از نظر نزدیکی مایل دریایی، صرفه و اقتصادی بودن برای کانون تجاری قابل مقایسه نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه درسفردوم هیئت دولت بندر صیادی آستارا به چند منظوره تبدیل شده است، گفت: براساس بند شش مصوبه هیئت دولت این بندر که دراختیار سازمان شیلات ایران بود به سازمان بنادر و دریانوری کشور محول شد.

وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی نیز با ایجاد زیر ساختهای مناسب بندری این موقعیت اقتصادی را در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کرد که هم اکنون فاز اول این بندربا پیشرفت 80 درصدی درآستانه بهره برداری قرار دارد.

دلقپوش همچنین به تصویب منطقه ویژه اقتصادی آستارا اشاره کرد و افزود: این منطقه می تواند مکمل راه آهن و بندر در توسعه پایدار شهرستان، استان و کشور موثر باشد.

وی در ادامه به اختصاص یک فضای 100 هکتاری برای فعالیتهای تجاری، بندری و اقتصادی درآستارا اشاره کرد و یادآورشد: با این حرکت قدرت و پایگاه حمل و نقل دریایی و تجارت دریایی در گیلان به شدت ارتقا پیدا خواهد کرد و آستارا می تواند پایلوت توسعه کشور قرار گیرد.