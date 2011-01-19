513 میلیارد ریال در شهرکهای صنعتی قزوین سرمایه گذاری شد

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در طول 10 ماه گذشته 28 واحد صنعتی و تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین به بهره ‌برداری رسیده است.

وی افزود: درشش ماهه نخست سال جاری 28 واحد تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی فعال استان افتتاح شدند که از این تعداد 12 واحد صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین، 10 واحد در شهرک صنعتی لیا، دو واحد در شهرک صنعتی آراسنج، 2 واحد در ناحیه صنعتی دانسفهان و در شهرک صنعتی حیدریه و ناحیه صنعتی آوج هر کدام یک واحد صنعتی مستقر شده اند.

ناصحی عمده ترین محصولات تولیدی در این واحدها را تولیداتی از آلیاژ مس، گاز کربنیک، بوش استارت، انواع شیر آلات، اکسید روی، انواع پیستون خودرو، قطعات ترزیقی پلیمری، سیستم ترموکوپل، انواع رنگ روغن صنعتی و محصولات لبنی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: این واحدهای صنعتی با 513 میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسیدند و با افتتاح آنها زمینه اشتغال 685 نفر در استان فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین یادآوردشد: هم اکنون در شهرکها و نواحی صنعتی فعال استان تعداد 938 قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده که از این تعداد 461 واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی با سرمایه گذاری بالغ بر شش هزار و 675 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال 13 هزار و 364 نفر را فراهم کرده است.

