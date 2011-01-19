دوره آموزش کارآفرینی برای 3500 نفر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد دهقان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران سهمیه آموزشی آذربایجان غربی در سالجاری را سه هزار و 500 نفر دانست و افزود: در این راستا اجرای مرحله اول برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی با شرکت یک هزار و 800 نفر در سطح استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: در این مرحله با آموزشگاههای ایده آل در مهاباد و پاسارگارد، طیف گستر، بیگلی سایار، زاگرس و جهاد دانشگاهی در شهرستان ارومیه درخصوص آموزش این تعداد فراگیران دوره های کسب و کار و کارآفرینی عقد قرارداد شده است.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی و هماهنگیهای بعمل آمده با موسسه کار و تامین اجتماعی مقرر شده تا پایان امسال با تعدادی از آموزشگاههای سطح استان درخصوص برگزاری دوره برای یک هزار و 700 نفر،عقد قرارداد شود.

دهقان با اشاره به به برگزاری دوره های کسب و کار و کارآفرینی طی سال گذشته برای چهار هزار و 700 نفر در آذربایجان غربی، هدف از برگزاری دوره های کسب و کار و کارآفرینی را آموزش و ارتقای سطح علمی و مهارت صاحبان مشاغل، جویندگان کار و سرمایه گذاران جهت ایجاد کسب و کار جدید و افزایش اشتغال موجود عنوان کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه ثبت نام و حضور در این دوره ها رایگان بوده و همه علاقمندان به مباحث کسب و کار و کارآفرینی می توانند در این کلاسها شرکت کنند، افزود: به تمامی شرکت کنندگان در این دوره ها، پس از شرکت در آزمون، گواهی آموزشی صادر می شود.