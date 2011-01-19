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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

سازماندهی مساجد کشور متولی ندارد

سازماندهی مساجد کشور متولی ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور حقوقی مجلس و ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: متأسفانه سازماندهی مساجد همواره غریب است و هنوز متولی مخصوصی ندارد و مطلوم واقع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مجتبی مکبری صبح چهارشنبه در بازدید از کانونهای مساجد گلستان افزود: در ماده پنج برنامه پنجم توسعه، قوانین خوب و جالبی تصویب شده است اما متاسفانه اطلاع رسانی در این زمینه ضعیف بوده است.

مکبری تصریح کرد: در این راستا تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها مؤظف شدند در سطح مسئولیتی خود نسبت به تجهیز و ارتقای مساجد اقدام کنند.
 
وی ادامه داد: ساخت مسجد بین راهی از سوی وزارت راه و توجه به وزارت بهداشت از وظایف این وزارتخانه هاست.
 
مکبری خاطرنشان کرد: تأسیس کانون در کنار هر مسجد از دیگر بخش های برنامه توسعه پنجم در زمینه مساجد است.
 
وی گفت: از این پس وزارت مسکن برای ساخت هر مکان تجاری توسط بخش خصوصی و دولتی، باید نسبت به جایگاه مسجد و محل قرارگیری آن نقشه ای طراحی کند و شهرداری ها به تطهیر و تاسیس مساجد موجود و جدید مکلف هستند.
 
مکبری با بیان اینکه 25 درصد مساجد کشور باید دارای کانون شوند، افزود: استان گلستان دارای دو هزار و 200 مسجد است که از نظر تعداد کانون های موجود 80 تا 100 باب کانون عقب است.
 
مکبری یادآور شد: اگر کانون های فرهنگی، هنری در مساجد آباد شوند و زیر نظر امام جماعت مساجد فعالیت کنند، دولت نیز سرمایه گذاری بیشتری می کند.
کد مطلب 1235747

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