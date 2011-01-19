60 واحد صنفی در نخستین جشنواره زمستانه پوشاک همدان شرکت دارند

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این جشنواره به همت اتحادیه صنف پوشاک و هماهنگی سازمان بازرگانی برپا شد، افزود: 60 واحد صنفی شرکت کننده در این جشنواره با نصب بنرهایی یکسان در سر در مغازه ها مشخص شده اند.

فرشچی موحد با اشاره به اینکه در جشنواره زمستانه، امکان حضور تمام برندهای داخلی و خارجی (نشان تجاری) وجود دارد و هیچ محدودیتی اعمال نمی‌شود، گفت: در این جشنواره فروشگاه ها و واحدهای تولید پوشاک با هماهنگی های صورت گرفته کالا را 20 درصد ارزانتر از سایر فروشگاه ها عرضه می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان هدف از برگزاری این جشنواره را حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده به منظور تامین پوشاک مرغوب و با کیفیت و در عین حال با قیمت ارزان عنوان کرد و گفت: تولید کنندگان در صورت تمایل به حضور در این جشنواره ها می توانند به اتحادیه پوشاک استان همدان مراجعه کنند.

فرشچی موحد با تاکید بر نظارت جدی بر قیمت ها در این مراکز، اضافه کرد: شهروندان باید هرگونه تخلف را از طریق تلفن 124 به بازرسان این سازمان گزارش دهند.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه جشنواره عرضه پوشاک ارزان قیمت تا یازدهم بهمن ماه در همدان ادامه دارد، گفت: ‌بازرسان و ناظران صنف پوشاک و بازرگانی بر کیفیت و قیمت پوشاک عرضه شده در این فروشگا ه ها نظارت کامل دارند.