کارت انرژی جایگزین یارانه نقدی / دخل و خرج 9 ماهه دولت

بررسی وضعیت اجرای هدفمندی در 4 وزارتخانه/ کارت انرژی جایگزین یارانه نقدی

عضو کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری جلسه سه‎شنبه کمیسیون با مسئولان وزارتخانه‎های جهاد کشاورزی، اقتصاد، راه و ترابری و نیرو در زمینه آثار هدفمندی یارانه‎ها خبر داد و گفت: قرار است طرح جایگزینی کارت انرژی با یارانه نقدی برای پرداخت قبوض از سال آینده اجرا شود.

سیدعماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر داد و گفت: طی این نشست مشترک موضوعات مربوط به تاثیرات هدفمندی یارانه ها بر حامل های انرژی بررسی شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه ها به ویژه در بخش حاملهای انرژی بر جامعه نیز مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: مسئولانی از شرکتهای آب، برق، گاز و همچنین محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت به همراه افندی زاده معاون وزیر راه در مجلس حاضر شدند.

حسینی ادامه داد: نمایندگان 4 وزارتخانه در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در وزارتخانه های خود ارائه کردند، همچنین در این بخش به سئوالات نمایندگان نیز پاسخ داده شود.

وی خاطر نشان کرد: مواردی نیز در مورد نحوه افزایش قیمتها در بخش حاملهای انرژی مطرح بود که نمایندگان وزارتخانه ها سعی کردند به ابهامات نمایندگان در این بخشها پاسخ بدهند.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به جمع بندی که از این جلسه صورت گرفت، قرار است این جلسات مشترک تدوام داشته باشد؛ البته کمیسیون انرژی نگرانی های خود را از بابت افزایش قیمت برخی حامل های انرژی با شیب تند نیز اعلام کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان خواستار جبران ناشی از افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی در آینده شدند، تاکید کرد: البته طرحی نیز توسط کمیسیون انرژی مبنی بر واگذاری کارت انرژی به خانواده‌ها مطرح شد که با استقبال نمایندگان دولت مطرح شد.

وی افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته، قرار است این کارتها از سال آینده جایگزین پرداخت یارانه های نقدی شوند به نحوی که از این طریق سعی می شود تا از هدر روی منابع نقدی دولت جلوگیری به عمل آید.

حسینی خاطر نشان کرد: هدف اصلی از طرح کارت انرژی، واریز یارانه نقدی افراد به این کارت‎ها است به نحوی که این کارت ها تنها قابلیت پرداخت قبوض را داشته باشند. البته در صورتی که مصرف خانواده‌ها کمتر از میزان یارانه آنها باشد، امکان برداشت نقدی نیز وجود داشته باشد.

گزارش حسینی و ممبینی از دخل و خرج دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از گزارش وزیر اقتصاد و معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از وضعیت دخل و خرج دولت در نه ماهه اول امسال به نمایندگان خبر داد و گفت: 40 درصد اعتبارات عمرانی در این مدت تخصیص یافته است.

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه عصر سه شنبه بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه بودجه سال جاری در بخش مصارف با حضور رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در این جلسه از وضعیت خزانه گزارشی ارائه شد، اظهار داشت: میزان تخصیص اعتبارات، دریافتی های دولت بر اساس قانون بودجه و عملکرد آن در 9 ماهه سال جاری موضوعاتی بود که امروز در کمیسیون بررسی شد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه در بحث تخصیص اعتبارات و دریافتنی های دولت از بخش واگذاری سهام کاری انجام نشده و عملکرد این حوزه در حد صفر بوده است، گفت: دولت از واگذاری سهام و فروش شرکتهای دولتی در 9 ماهه ابتدای سال جاری دریافتی نداشته و بیشتر درآمدهای آن متکی به مالیات و درآمد نفت بوده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این نکته که به همین دلیل پرداختی ها در بخش مصارف از نظر هزینه های جاری 62 درصد بوده است گفت: با توجه به اینکه این میزان هزینه در بخش مصارف طی 9 ماه سال اتفاق افتاد نمایندگان دولت تاکید کردند که در بخش پرداخت هزینه ای یا جاری تا پایان سال به 87 درصد خواهند رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اظهار نگرانی نمایندگان در خصوص وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی اشاره کرد و گفت: در این بخش عملکرد بررسی شده حدود 40 درصد معادل 12هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی که می توان گفت در 9 ماه مورد بررسی تخصیص اعتبارات عمرانی به 50 درصد نیز نرسید.

وی با بیان اینکه به همین دلیل بسیاری از پروژه های عمرانی با کمبود اعتبارات مواجه شده اند اظهار داشت: همچنین یکسری اعتباراتی را نیز مجلس درنظر گرفته بود در آن بخش نیز تخصیصی صورت نگرفت و عملکرد نزدیک به صفر درصد بود.

کوچکی نژاد همچنین به عدم تخصیص حدود 250 میلیارد تومان برای نوسازی مدارس از حساب صندوق ذخیره ارزی طی 9 ماهه سال جاری اشاره و تصریح کرد: باید گفت در خصوص عملکرد 9 ماهه بودجه کل کشور از حیث مصارف روال منظمی وجود نداشته است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نمایندگان دولت عدم تخصیص بودجه مناسب به بخش عمرانی را تحقق نیافتن درآمدهای دولت در 9 ماه ابتدای سال جاری اعلام کردند.

پیگیری اعتبار 2 میلیارد دلاری مترو

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه عصر سه‌شنبه پیگیری پرداخت مصوبه دو میلیارد دلاری برای متروی تهران خبر داد و گفت: همچنین موضوع افزایش توان اعتباری بانک‌ها نیز بررسی شد.

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دو جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس طی عصر سه شنبه خبر داد و گفت: طبق طرحی که نمایندگان مجلس برای افزایش توان اعتباری بانکها در بخش پولی و همچنین حمایت از تولید ارائه کرده بودند، ارزیابی های کارشناسی صورت گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین با حضور اعضای مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون، موضوع مصوبه دو میلیارد دلاری مجلس برای اعطای تسهیلات به متروی تهران پیگیری شد.

دلخوش با تاکید بر اینکه قرار بود این مصوبه از سوی دولت اجرایی شود، تصریح کرد: البته در مورد دلایل عدم پراخت این بودجه از سوی دولت به متروی تهران و حومه نیز مواردی مطرح و مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر بررسی دلایل عدم پرداخت این میزان اعتبار به مترو، نظرات نمایندگان نیز شنیده شد که در نهایت قرار شد در جلسات دیگری نیز این موضوعات دنبال شود.