به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام قبول شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شنبه و یکشنبه 9 و 10 بهمن در واحدهای پذیرفته شده انجام می شود.



اطلاعات کامل مربوط به زمان و چگونگی مراجعه افراد پذیرفته شده برای ثبت نام چهارشنبه هفته آینده 6 بهمن در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون درج می شود.



در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی که در 102 رشته برگزار شد، 275 هزار داوطلب شرکت کردند که در نهایت 180 هزار نفر پذیرفته شدند.



ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 90 این دانشگاه نیز از دوشنبه هفته آینده 4 بهمن از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org آغاز می شود.