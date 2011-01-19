به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس گزارشهای روسیه برنامه‌های این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای در ماه فوریه یا مارس ( بهمن یا اسفند) در سراسر روسیه پخش می‌شوند.

تحلیلگران اظهار داشتند که این اقدام در پاسخ به رشد وظهور جنبشهای نئوناسیونالیست در روسیه بوده است.

در ماه دسامبر ( آذرماه) مسکو شاهد وخیم‌ترین شورشهای ناسیونالیستها در تاریخ خود پس از سقوط شوروی بوده است، به طوری که پلیس در متوقف کردن 7 هزار جوانی که نزدیک کرملین جمع شده و به ضرب و شتم مردمی می‌پرداختند که ظاهر غیراسلاو داشتند ناتوان شده بود.

اسلام دومین دین بزرگ روسیه ریشه در تاریخ و فرهنگ این منطقه داشته و درحال حاضر 20 میلیون نفر از جمعیت جمهوری‌های روسیه را مسلمانان تشکیل داده‌اند.

اکثر مسلمانان در مناطقی بین دریای سیاه و دریای خزر زندگی می‌کنند و پرجمعیت‌ترین گروه آنها تاتارها هستند. درمیان جمهوریهای روسیه 9 جمهوری مسلمان‌نشین هستند.