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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

ظرف دو ماه آینده؛

روسیه شبکه تلویزیونی اسلامی راه‌اندازی می‌کند

روسیه شبکه تلویزیونی اسلامی راه‌اندازی می‌کند

روسیه به‌زودی شبکه تلویزیونی اسلامی را با هدف تقویت تساهل در این کشور راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس گزارشهای روسیه برنامه‌های این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای در ماه فوریه یا مارس ( بهمن یا اسفند) در سراسر روسیه پخش می‌شوند.

تحلیلگران اظهار داشتند که این اقدام در پاسخ به رشد وظهور جنبشهای نئوناسیونالیست در روسیه بوده است.

در ماه دسامبر ( آذرماه) مسکو شاهد وخیم‌ترین شورشهای ناسیونالیستها در تاریخ خود پس از سقوط شوروی بوده است، به طوری که پلیس در متوقف کردن 7 هزار جوانی که نزدیک کرملین جمع شده و به ضرب و شتم مردمی می‌پرداختند که ظاهر غیراسلاو داشتند ناتوان شده بود.

اسلام دومین دین بزرگ روسیه ریشه در تاریخ و فرهنگ این منطقه داشته و درحال حاضر 20 میلیون نفر از جمعیت جمهوری‌های روسیه را مسلمانان تشکیل داده‌اند.

اکثر مسلمانان در مناطقی بین دریای سیاه و دریای خزر زندگی می‌کنند و پرجمعیت‌ترین گروه آنها تاتارها هستند. درمیان جمهوریهای روسیه 9 جمهوری مسلمان‌نشین هستند. 

کد مطلب 1235756

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