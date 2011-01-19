اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فدراسیون شمشیر بازی کشور از سهیل مشهدی حیدر و میر سالار کامجو دو شمشیر باز آذربایجان غربی جهت حضور در اردوی آمادگی تیم ملی دعوت کرد.

سهیل مشهدی حیدر در اسلحه فلوره و میر سالار کامجو در اسلحه اپه با حضور در اولین اردوی آمادگی تیم ملی در مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که در اسفند ماه سالجاری در کشور تایلند برگزار می شود، شرکت می کنند.

پایان اولین دوره مسابقات فوتسال و تنیس روی میز کارگران بوکان

اولین دوره مسابقات فوتسال کارگران بوکان تیم های مخابرات، برق شهرداری، سد شهید کاظمی و کارخانه پلی اتیلن حضور داشتند که با یک هفته بازی به صورت دوره ای به رقابت با یکدیگر پرداختند.

تیم فوتسال کارگران مخابرات با کسب 12 امتیاز به عنوان تیم قهرمان این دوره از مسابقات شد و تیم های فوتسال کارگران برق، شهرداری، سد شهید کاظمی و کارخانه پلی اتیلن نیز به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

همچنین اولین دوره مسابقات تنیس روی میز کارگران بوکان پایان یافت و در این دور از رقابتها سیامند عزیزنژاد، رسول خیری و مجید غفاری به ترتیب از کارخانه پلی اتیلن، مدیریت توزیع نیروی برق و شهرداری بوکان رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات فوتسال مدیران کل آذربایجان غربی در ارومیه آغاز شد

مسابقات فوتسال مدیران کل آذربایجان غربی در سالن ورزشی شش هزار نفری شهرستان ارومیه با حضور 10 تیم متشکل از مدیران کل ادارات و روسای سازمانهای استان آغاز شده که شرکت کنندگان در قالب دو گروه پنج تیمی به رقابت می پردازند.

در نخستین روز از این دیدارها تیم شهید آهندوست توانست حریف خود تیم شهید باکری را پنج بر صفر شکست دهد.

در دیگر بازیهای این دور از رقابها تیم شهید تجلایی چهار بر یک تیم شهید کاظمی را شکست و تیم شهید صیاد شیرازی با تیم شهید قهاری چهار بر چهار مساوی کردند.