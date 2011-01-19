تبیان تبریز رتبه نخست کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌تبیان تبریز با دارا بودن زیر ساخت های قوی علمی، فنی و فرهنگی به دو زبان فارسی و ترکی فعالیت می کند که در ارزیابی کشوری به مقام نخست را به دست آورد.

در این سایت قسمت های متنوع از قبیل گالری صوتی، گالری تصویری، قسمت تخصصی ادیان و مذاهب، قسمت تخصص کودک و نوجوان،‌ خانواده و زندگی و... طراحی شده است.

تبیان تبریز یکی از سایت های پرمخاطب بوده که روزانه بیش از سه هزار و 500 نفر بازدید کننده دارد.

بر این استان با بهره گیری از تجارب کارشناسان فنی و فرهنگی توانسته یکی از پرمخاظب ترین سایت های فرهنگی کشوری را پشتیبانی کرده و روزانه صد ها خبر و مقاله و قسمت های مختلف سایت را بروز رسانی کند.

مدیرکل امور مجامع و موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با ارسال لوحی از مدیر کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی تقدیر کرد.

در این لوح آمده است: از آنجا که اصلی ترین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی نشر فرهنگ اسلامی دینی است و با توجه به نگرش به روز ریاست سازمان که همیشه توصیه به استفاده از روشهای کار آمد و مطرح دنیا بوده مجموعه سازمان را بر آن داشته تا مطابق نظر ریاست سازمان، تبلیغ فرهنگ اسلامی ایران در فضای مجازی را سر لوحه تدبیر خویش قرار دهند.

این اداره کل با هدف هماهنگ سازی بین سایتهای استانی و مطابق گزارشات دقیق طی یک سال گذشته و میانگین بدست آمده موفق به کسب رتبه اول کشوری شده است لذابر خود لازم می‌داند بدینوسیله از جنابعالی که مجموعه تحت مدیریت شما از برترین عملکرد برخوردار بوده است تقدیر و تشکر به عمل آورم.