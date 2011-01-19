توجه به امور فرهنگی مددجویان زندانها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم ملکی صبح چهارشنبه در بازدید سرزده از کانون اصلاح و تربیت استان همدان با بیان اینکه امور فرهنگی پس از برقراری امنیت و نگهداری زندانیان، از دغدغه های اصلی سازمان است، افزود: باید در غنی سازی اوقات فراغت مددجویان اجرای برنامه های فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

ملکی پایین بودن آمار مددجویان و اقامت کوتاه آنان در کانون را مزیت دانست و افزود: شرایط باید به گونه ای فراهم شود تا مددجویان بتوانند روزانه دو ساعت آموزشهای مختلف قرآنی از جمله قرائت، روانخوانی، مفاهیم و تفسیر قرآن کریم را فرا گیرند.

وی با بیان اینکه کانون اصلاح و تربیت با نگرش فرهنگی اداره می شود، آشنایی مددجویان با آموزه های دینی را ضروری برشمرد و افزود: مددجویان باید با قرآن انس بگیرند.

مدیرکل زندانهای استان همدان با اشاره به اینکه برای مشارکت مددجویان در برنامه های مختلف فرهنگی می توان از اهرم های تشویقی استفاده و آنها را به اینگونه فعالیتها ترغیب کرد، گفت: باید از توانمندی کارکنان در اجرای برنامه های فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت مددجویان بهره گرفت.

ملکی از تشکیل گروه های مختلف هنری شامل تئاتر، سرود و برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف از جمله دهه فجر در کانون اصلاح و تربیت همدان خبر داد و گفت: این امور بستر مناسب را برای بازگشت مددجویان به جامعه فراهم می کند.

مدیرکل زندانهای استان همدان با تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها و مصرف انرژی مانند آب، برق، گاز و سوخت خواستار پیگیری راه اندازی فایلرپرو، بی سیم مادر، نصب دوربین های مدار بسته و خطوط تلفن در کانون شد.

ملکی در ادامه از قسمتهای مختلف اداری، کلاسهای قرآنی، فنی و حرفه ای، باشگاه ورزشی، بهداری و واحد فرهنگی کانون اصلاح و تربیت بازدید کرد و در گفت و گو با مددجویان، در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.