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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

گولیت مربی "ترک گروژنی" روسیه شد

گولیت مربی "ترک گروژنی" روسیه شد

رود گولیت به عنوان مربی تیم فوتبال "ترک گروژنی" که در لیگ برتر روسیه حضور دارد، برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رمضان کادیروف"، رئیس باشگاه چچنی گروژنی، گولیت را به این سمت منصوب کرده است. گولیت موظف شده تا در فصل 12-2011  شرایط صعود "ترک گروژنی" به رقابت‌های اروپایی را فراهم آورد.

"ترک" فصل گذشته در لیگ 16 تیمی فوتبال روسیه با کسب عنوان دوازدهمی به کار خود پایان داد. گولیت 48 ساله از سال 2008 و پس از کناره گیری از تیم لس آنجلس گالکسی، مربیگری هیچ تیمی را بر عهده نداشته است.

برپایه گزارش رویترز، گولیت در سال‌های 1987 و 1989 به عنوان برترین بازیکن جهان انتخاب شد. تیم فوتبال هلند با کاپیتانی این بازیکن در سال 1988 به عنوان قهرمانی جام ملت های اروپا دست پیدا کرد. مربیگری تیم های لیگ برتری چلسی و  نیوکاسل و تیم فاینورد از لیگ هلند هم در کارنامه این مربی به چشم می خورد.

کد مطلب 1235763

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